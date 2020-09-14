Тухель признался, что не слышал расистских оскорблений в адрес Неймара в матче с «Марселем»

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Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал инцидент между форвардом своей команды Неймаром и защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом.
Тухель признался, что не слышал расистских оскорблений в адрес Неймара в матче с «Марселем»
  • Reuters

«Неймар сказал мне, что было какое-то расистское оскорбление, но я ничего не слышал на поле. Что касается его публикации в Instagram, то я думаю, что все придерживаются одного мнения: расизма не должно существовать в обществе, в спорте или в нашей жизни. Это очевидно, но я не слышал этого оскорбления, не слышал и судья, потому я не могу ответить на этот вопрос», — приводит слова Тухеля Goal.

В концовке матча между футболистами произошёл инцидент. По словам Неймара, Гонсалес назвал его «грязной обезьяной», а бразилец, в свою очередь, ударил испанца по голове.

Ранее спортивный директор ПСЖ прокомментировал инцидент в матче Лиги 1 с «Марселем».

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