Пять удалений в Париже, голевая передача Черышева и травма Роббена: главные события дня в европейском футболе

Матч третьего тура французской Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Марселем» завершился потасовкой, по итогам которой были удалены пятеро футболистов. «Тоттенхэм» уступил «Эвертону», из-за чего прервалась впечатляющая серия Жозе Моуринью — команда под его руководством впервые проиграла в стартовом матче сезона. Голевая передача Дениса Черышева помогла «Валенсии» обыграть «Леванте» и возглавить турнирную таблицу Примеры, а Арьен Роббен провёл первую за 18 лет игру за «Гронинген», но был заменён на 30-й минуте из-за травмы. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Дубль Варди и результативный дебют Кастаня

«Лестер» уверенно стартовал в новом розыгрыше чемпионата Англии. Пятая команда прошлого сезона АПЛ в гостях крупно обыграла «Вест Бромвич» — 3:0. Таким образом продолжилась тенденция, складывающаяся в противостоянии этих коллективов на протяжении последних лет: в предыдущих восьми матчах хозяева не одержали ни одной победы, два раза сыграли вничью и шесть раз уступили.

Одним из главных героев встречи стал Джейми Варди. В концовке матча лучший бомбардир прошлого первенства дважды огорчил соперника с пенальти и вошёл в историю лиги, отличившись в пяти последних выездных матчах с «Вест Бромвичем». Помимо него лишь Рууду ван Нистелрою удавалось поражать ворота одного соперника в пяти гостевых играх подряд. Жертвой нидерландца в своё время стал «Ньюкасл».

При этом начало разгрому «дроздов» положил дебютант «Лестера» Тимоти Кастань. Бывший защитник «Аталанты» здорово подключился к атаке и неотразимо пробил головой из пределов штрафной. Он стал пятым бельгийцем в истории, отличившимся в первой же игре в АПЛ.

Историческое поражение Моуринью и 12-я передача Диня

В центральном матче дня в АПЛ «Тоттенхэм» дома проиграл «Эвертону». Неожиданно для многих подопечные Карло Анчелотти заметно превзошли оппонента по числу ударов по воротам (15—9) и в итоге смогли конвертировать количество в качество. Доминик Калверт-Льюин здорово пробил головой, а в роли ассистента выступил Лука Динь. С начала сезона-2018/19 француз отдал 12 результативных передач и вышел по этому показателю на третье место среди всех фланговых защитников лиги. Больше только у Эндрю Робертсона (24) и Трента Александра-Арнольда (25).

Поражение от «Эвертона» подвело черту под беспроигрышной серией Жозе Моуринью в первых турах европейских чемпионатов. До этого матча команды под руководством португальца не уступали в 18 встречах подряд, одержав 11 побед и семь раз сыграв вничью.

Отчётный поединок также запомнился рядом дебютов. В составе хозяев на поле впервые появились ирландский защитник Мэтт Доэрти и датский хавбек Пьер-Эмиль Хёйбьерг, известный по выступлениям за «Баварию» и «Саутгемптон», а у гостей — полузащитники Абдулайе Дукуре, Аллан и Хамес Родригес. Бывший игрок «Реала» выступил более чем успешно и создал пять голевых моментов. В последний раз так ярко первый матч в Туманном Альбионе проводил экс-форвард «Арсенала» Алексис Санчес в 2014 году.

Волевая победа «Валенсии» и голевая передача Черышева

В Испании лидерство в чемпионате захватила «Валенсия». В межсезонье клуб затеял солидную перестройку состава и успел расстаться с рядом лидеров. Команду уже покинули Родриго, Ферран Торрес, Дани Парехо, Франсис Коклен и Эсекьель Гарай, а в скором времени к ним могут присоединиться ряд других футболистов. Но несмотря на трудности, «летучие мыши» на своём поле сломили сопротивление «Леванте».

Подопечные Хави Грасии пропустили уже на первой минуте, а к 36-й уступали со счётом 1:2. На дубль Хосе Луиса Моралеса хозяева ответили точным ударом Габриэля Паулисты. Но в оставшееся время оранжевые ещё трижды поразили ворота «Леванте», причём последний гол был оформлен на четвёртой компенсированной минуте. Два мяча забил Ману Вальехо, а в эпизоде с первым его голом испанцу ассистировал Денис Черышев. Для восстановившегося от травмы россиянина это результативное действие стало первым с июля.

Одним из главных творцов успеха хозяев стал Ли Кан Ин. 19-летний кореец записал на свой счёт две голевые передачи и стал самым молодым автором ассистентского дубля в составе «Валенсии» в XXI веке. Хуану Мате в 2008 году это удалось в 20-летнем возрасте.

Второе подряд поражение ПСЖ и пять удалений

Самым богатым на события стало противостояние «Пари Сен-Жермен» и «Марселя». Поединок включил в себя два незасчитанных гола, спорный мяч гостей и пять удалений. ПСЖ потерпел второе подряд поражение на старте чемпионата, ни разу не поразив ворота противника. Последний и до этого единственный раз такое случалось с парижанами в 1978-м.

Исход встречи решил гол Флорьяна Товена. Сыгравший всего 20 минут в прошлом сезоне футболист откликнулся на передачу Димитри Пайета со штрафного и принёс «Марселю» победу. При этом хавбек вполне мог находиться в небольшом офсайде, но арбитр не отреагировал на это. Впоследствии Жером Бризар стал заметно строже и отменил взятия ворот Анхеля Ди Марии и Дарио Бенедетто, причём оба из-за положения вне игры. Но если игрок ПСЖ точно забивал не по правилам, то с форвардом гостей не всё так однозначно.

Однако главные события развернулись в компенсированное время. Произошла потасовка, по итогам которой сразу пять игроков покинули поле. Леандро Паредес и Бенедетто получили вторые горчичники за грубость в центре поля, Лейвин Курзава и Жордан Амави были удалены за драку, а спустя несколько минут в подтрибунное помещение отправился и Неймар. Видеоассистенты усмотрели, что бразилец ударил в затылок Альваро Гонсалеса. Как выяснилось позднее, так форвард якобы отреагировал на расистские оскорбления испанца.

Всего в этом матче было показано 17 карточек, что стало антирекордом Лиги 1 в XXI веке.

Неудачное возвращение Роббена и дубль 21-летнего Гакпо

Ещё одно знаменательное событие произошло в нидерландской Эредивизи. Бывший хавбек «Баварии» и «Челси» Арьен Роббен провёл первый матч в родном чемпионате с 2004 года. Воспитанник «Гронингена» вышел в основном составе родного коллектива на матч с ПСВ, но уже спустя полчаса покинул поле из-за травмы. Вместо него вышел юный словак Томаш Суслов, ставший автором единственного гола хозяев. У ПСВ дубль оформил 21-летний Коди Гакпо, а ещё один точный удар нанёс Дониелл Мален.