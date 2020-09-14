Голевая передача Черышева помогла «Валенсии» обыграть «Леванте» в матче Примеры

Короткая ссылка
«Валенсия» одержала победу над «Леванте» в матче первого тура испанской Примеры.
Голевая передача Черышева помогла «Валенсии» обыграть «Леванте» в матче Примеры
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Валенсии» принесли голы Габриэла Паулисты, Макси Гомеса и Ману Вальехо, оформившего дубль. Российский хавбек Денис Черышев, вышедший на замену на 71-й минуте, записал в свой актив голевую передачу.

В составе «Леванте» дубль оформил Хосе Луис Моралес.

Ранее сообщалось, что «Барселона» победила в первом матче под руководством Кумана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить