Голевая передача Черышева помогла «Валенсии» обыграть «Леванте» в матче Примеры

«Валенсия» одержала победу над «Леванте» в матче первого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Валенсии» принесли голы Габриэла Паулисты, Макси Гомеса и Ману Вальехо, оформившего дубль. Российский хавбек Денис Черышев, вышедший на замену на 71-й минуте, записал в свой актив голевую передачу.

В составе «Леванте» дубль оформил Хосе Луис Моралес.

Ранее сообщалось, что «Барселона» победила в первом матче под руководством Кумана.