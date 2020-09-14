Голевая передача Черышева помогла «Валенсии» обыграть «Леванте» в матче Примеры
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.
Победу «Валенсии» принесли голы Габриэла Паулисты, Макси Гомеса и Ману Вальехо, оформившего дубль. Российский хавбек Денис Черышев, вышедший на замену на 71-й минуте, записал в свой актив голевую передачу.
В составе «Леванте» дубль оформил Хосе Луис Моралес.
Ранее сообщалось, что «Барселона» победила в первом матче под руководством Кумана.