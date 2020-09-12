«Барселона» победила в первом матче под руководством Кумана

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Каталонская «Барселона» одержала победу над «Химнастиком» в контрольном матче.
«Барселона» победила в первом матче под руководством Кумана
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Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Рональда Кумана, для которого этот матч стал первым на посту главного тренера каталонской команды.

Победу «Барселоне» принесли голы Усмана Дембеле, Антуана Гризманна и Фелипе Коутиньо. Лионель Месси вышел в стартовом составе и отыграл весь первый тайм.

«Химнастик» ответил голом Хави Бонильи.

Первый официальный матч нового сезона «Барселона» проведёт 27 сентября с «Вильярреалом» в рамках третьего тура Примеры. Матчи двух стартовых туров с участием каталонской команды были перенесены на более поздний срок.

Ранее стало известно, что «Эйбар» и «Сельта» сыграли вничью в первом матче нового сезона Примеры.

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