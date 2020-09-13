Моуриньо впервые в тренерской карьере проиграл в первом матче сезона

Португальский специалист Жозе Моуриньо впервые в тренерской карьере потерпел поражение на старте сезона.

Как сообщает Opta, поражение «Тоттенхэм Хотспур» от ливерпульского «Эвертона» в первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) стало первым проигрышем для португальца на старте сезона.

Прежде команды Моуриньо либо одерживали победу (11 раз), либо играли вничью (семь раз) в матчах первого тура национальных первенств.

В разное время Моуриньо возглавлял такие клубы, как португальские «Бенфика», «Униан Лейрия» и «Порту», итальянский «Интер», испанский «Реал», а также английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Эвертон» минимально обыграл «Тоттенхэм» в первом туре АПЛ.