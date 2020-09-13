Моуриньо впервые в тренерской карьере проиграл в первом матче сезона

Короткая ссылка
Португальский специалист Жозе Моуриньо впервые в тренерской карьере потерпел поражение на старте сезона.
Моуриньо впервые в тренерской карьере проиграл в первом матче сезона
  • Reuters

Как сообщает Opta, поражение «Тоттенхэм Хотспур» от ливерпульского «Эвертона» в первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) стало первым проигрышем для португальца на старте сезона.

Прежде команды Моуриньо либо одерживали победу (11 раз), либо играли вничью (семь раз) в матчах первого тура национальных первенств.

В разное время Моуриньо возглавлял такие клубы, как португальские «Бенфика», «Униан Лейрия» и «Порту», итальянский «Интер», испанский «Реал», а также английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Эвертон» минимально обыграл «Тоттенхэм» в первом туре АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить