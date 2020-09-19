«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Уралом» в восьмом туре РПЛ

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Петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал» не выявили победителя в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Уралом» в восьмом туре РПЛ
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:1.

В начале игры сине-бело-голубых вывел вперёд Артём Дзюба. На 69-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря голу Андрея Панюкова.

«Зенит» набрал 17 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России по футболу. «Урал» с десятью очками находится на девятом месте.

Ранее сообщалось, что Дзюба вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита».

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