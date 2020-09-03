Шунин, Жирков и Дзюба — в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций с Сербией

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Назван стартовый состав сборной России на матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Сербии.
Шунин, Жирков и Дзюба — в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций с Сербией
  • Reuters

Главный тренер команды Станислав Черчесов сделал выбор во вратарской линии в пользу голкипера «Динамо» Антона Шунина, а не Гилерме из «Локомотива», который был основным игроком на этой позиции на протяжении последних лет. Полностью стартовый состав команды выглядит следующим образом.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 мск.

Ранее Казанский сделал прогноз на матч между сборными России и Сербии.

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