Шунин, Жирков и Дзюба — в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций с Сербией
- Reuters
Главный тренер команды Станислав Черчесов сделал выбор во вратарской линии в пользу голкипера «Динамо» Антона Шунина, а не Гилерме из «Локомотива», который был основным игроком на этой позиции на протяжении последних лет. Полностью стартовый состав команды выглядит следующим образом.
Выбор сделан.#НашиПарниpic.twitter.com/sWuX665PsF— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2020
Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 мск.
Ранее Казанский сделал прогноз на матч между сборными России и Сербии.