Шунин, Жирков и Дзюба — в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций с Сербией

Назван стартовый состав сборной России на матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Сербии.

Главный тренер команды Станислав Черчесов сделал выбор во вратарской линии в пользу голкипера «Динамо» Антона Шунина, а не Гилерме из «Локомотива», который был основным игроком на этой позиции на протяжении последних лет. Полностью стартовый состав команды выглядит следующим образом.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 мск.

Ранее Казанский сделал прогноз на матч между сборными России и Сербии.