Казанский сделал прогноз на матч между сборными России и Сербии

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Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский предположил, как завершится матч Лиги наций по футболу между национальными командами России и Сербии.
Казанский сделал прогноз на матч между сборными России и Сербии
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Минимальная победа сборной России устроит абсолютно всех. Да, с сербами будет довольно сложно. Там достаточно футболистов высокого уровня, выступающих в сильнейших европейских первенствах. Тот же Лука Йович из «Реала». Лично мне было бы интересно посмотреть за выступлением Джордже Деспотовича в национальной команде. Интересно же, чему его научили в «Оренбурге» и «Рубине», — заявил Казанский в интервью RT.

Ранее комментатор назвал двух лучших нападающих сборной России на данный момент.

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