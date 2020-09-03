Казанский сделал прогноз на матч между сборными России и Сербии

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский предположил, как завершится матч Лиги наций по футболу между национальными командами России и Сербии.

«Минимальная победа сборной России устроит абсолютно всех. Да, с сербами будет довольно сложно. Там достаточно футболистов высокого уровня, выступающих в сильнейших европейских первенствах. Тот же Лука Йович из «Реала». Лично мне было бы интересно посмотреть за выступлением Джордже Деспотовича в национальной команде. Интересно же, чему его научили в «Оренбурге» и «Рубине», — заявил Казанский в интервью RT.

Ранее комментатор назвал двух лучших нападающих сборной России на данный момент.