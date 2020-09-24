Первый гол Шомуродова в 16 матчах и удаление Глебова: как «Ростов» проиграл «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

«Ростов» проиграл «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и закончил выступление в еврокубках. Одержать победу российской команде не помог даже ранний красивый гол Эльдора Шомуродова. Соперник ответил на него своим мячом в середине первого тайма. А за полчаса до финального свистка подопечные Валерия Карпина пропустили решающий гол. После этого прямую красную карточку за грубый фол в центре поля получил Данил Глебов.

«Ростов» без потерь и неуступчивый «Маккаби»

Вслед за «Динамо» и «Краснодаром» в четверг начал свой путь в еврокубках «Ростов». Жёлто-синие не выступали на международной арене с 2017-го, когда сенсационно дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

Если четыре года назад команда вылетела во второй по значимости еврокубок из Лиги чемпионов, то теперь ей предстояло начать борьбу с третьего квалификационного раунда турнира. И первым соперником подопечных Валерия Карпина стал «Маккаби» из Хайфы, занявший в прошлом сезоне чемпионата Израля второе место.

На пути в третий квалификационный раунд данный коллектив преодолел сопротивление боснийского «Железничара» (3:1) и казахстанского «Кайрата» (2:1) с экс-форвардом ЦСКА Вагнером Лавом в составе.

«Ростов» подошёл к старту в еврокубках без потерь. Даже центральный защитник Дмитрий Чистяков восстановился от тяжёлой травмы головы. Правда, Карпин оставил его на скамейке запасных, а в центре обороны сделал ставку на проверенный дуэт Денниса Хаджикадунича и Максима Осипенко. По флангам их поддерживали Евгений Чернов и Алексей Козлов.

Линию полузащиты составили Роман Ерёменко, Матиас Норманн и Даниил Глебов. На флангах атаки расположились Алексей Ионов с Хореном Байрамяном, а Эльдор Шомуродов предсказуемо оказался на острие нападения. Наконец, место на последнем рубеже занял Сергей Песьяков.

Наш состав на игру 📝 pic.twitter.com/f2Xja3ptQf — Football Club Rostov (@rostovfc) September 24, 2020

Мощное начало хозяев и волевая игра гостей

«Ростов» начал игру активно и сходу захватил инициативу. Хозяева много владели мячом и пытались проникнуть в чужую штрафную через правый фланг, который контролировал Ионов.

Стартовая активность быстро привела к забитому мячу. Уже на девятой минуте Норманн блестящей передачей в штрафную нашёл Шомуродова, а тот опередел оппонента и слёту в одно касание пробил в дальний угол.

Данный гол стал для уроженца Узбекистана первым более чем за полгода. В последний раз нападающий забивал ещё в конце февраля. Тогда он огорчил «Ахмат» в матче РПЛ.

Однако забитый мяч негативно сказался на «Ростове». Подопечные Карпина, видимо, уверовали в лёгкую победу и отдали мяч сопернику. «Маккаби» мгновенно наказал жёлто-синих за расслабленность.

На 20-й минуте Чернов позволил Эрнесту Мабуке обработать мяч на правом фланге и выполнить идеальную подачу в штрафную. Там же Осипенко с Хаджикадуничем не уследили за Никитой Рукавицей, который головой в падении отправил мяч под перекладину.

Любопытно, что уроженец украинского города Николаев в текущем сезоне забивает во всех матчах. В его активе уже четыре гола в двух встречах чемпионата Израиля и два гола в двух поединках Лиги Европы.

Произошедшее несколько отрезвило «Ростов», и команда вновь забрала мяч под свой контроль. Однако до ударов по воротам Джоша Коэна дело доходило нечасто. За первый тайм хозяева отметились лишь одним выстрелом в створ, который и стал голевым.

При этом Шомуродов великолепно вёл борьбу и выиграл почти все дуэли на втором этаже. Очень часто подборы за ним собирал Байрамян, но его активности было явно недостаточно. Ионов же на правом фланге оказался не слишком заметен.

Именно Хорен создал один из самых опасных моментов «Ростова» в первом тайме. Он обыграл двоих оппонентов на левом фланге, вошёл в штрафную и пробил в дальний угол, но на пути мяча встал один из футболистов «Маккаби».

Блеклая игра и отстутсвие моментов

К сожалению, во втором тайме дела «Ростова» пошли значительно хуже. Игра у хозяев разладилась окончательно, а мяч перестал держаться. Гости же, напротив, создали несколько опасных моментов.

Например, Рукавица после разрезающей передачи партнёра вышел один на один с Песьяковым, но не сумел его переиграть. Сергей ногой отразил удар австралийца в дальний угол. На месте голкипер оказался и после дальнего удара одного из соперников.

Однако к тревожным звоночкам подопечные Карпина не прислушались. На 60-й минуте «Маккаби» провёл простейшую атаку в несколько передач через центр, а Мохаммад-Абу Фани спокойно закрутил мяч в дальний угол из полукружия штрафной. Песьяков спасти свою команду не сумел.

Теперь уже «Ростову» необходимо было забивать, но игра в атаке у команды совершенно не ладилась. Вдобавок бросалось в глаза, что силы покинули лидеров команды: Ерёменко, Ионова и Шомуродова.

В надежде освежить состав Карпин бросил в бой Кенто Хасимото и Дмитрия Полоза. Однако спустя несколько минут после этого жёлто-синих подвёл Глебов. Данил в центральном круге в борьбе за мяч шипами врезался в ногу соперника и получил прямую красную карточку. Впрочем, судья Петр Арделеану мог бы обойтись менее жёстко с учётом того, что удар россиянина пришёлся по касательной.

Оставшись в меньшинстве, футболисты «Ростова» окончательно растворились на поле. Израильский коллектив же спокойно контролировал мяч и ход игры. При этом в действиях гостей не было и намёка на нервозность.

За десять минут до финального свистка Карпин выпустил на поле Давида Тошевски вместо инертного Шомуродова, но не помогло и это. Молодой македонец отметился лишь несколькими потерями.

В концовке «Ростов» запомнился лишь одним ударом. На 86-й минуте Хаджикадунич после подачи углового пробил выше. На финальный штурм сил жёлто-синим уже не хватило, и «Маккаби» спокойно довёл дело до победы.

Россия же вслед за «Динамо» потеряла «Ростов». Новый сезон еврокубков начался для отечественного футбола провально. Скрашивает ситуацию лишь победа «Краснодара» над ПАОК в Лиге чемпионов. В Лиге Европы же Россия будет представлена лишь ЦСКА, который пробился напрямую в групповой этап турнира.