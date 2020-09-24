«Ростов» проиграл «Маккаби» в матче квалификации Лиги Европы

Российский футбольный клуб «Ростов» потерпел поражение от израильского «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Ростов» забил первым. Уже на девятой минуте отличился Эльдор Шомуродов.

«Маккаби» ответил голом Никиты Рукавицы на 20-й минуте, а на 60-й Мохаммад Абу Фани вывел израильскую команду вперёд.

«Ростов» доигрывал вдесятером, после того как на 68-й минуте хавбек Даниил Глебов получил прямую красную карточку и покинул поле.

Таким образом, «Маккаби» в раунде плей-офф квалификации сыграет либо с лондонским «Тоттенхэм Хотспур», либо с македонской «Шкендией».

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует сохранить возможность пяти замен в матчах еврокубков сезона-2020/21