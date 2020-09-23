Источник: УЕФА планирует сохранить возможность пяти замен в матчах еврокубков сезона-2020/21

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены продлить действие правила пяти замен на нынешний сезон в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Источник: УЕФА планирует сохранить возможность пяти замен в матчах еврокубков сезона-2020/21
  • Reuters

Об этом сообщает британское издание Daily Mail. По информации источника, решение будет принято 24 сентября на заседании исполкома организации. 

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие правила пяти замен во внутренних чемпионатах на сезон-2020/21. При этом каждая национальная федерация должна принять решение, пользоваться ли этой возможностью. Так, в Англии от этого отказались.

Команды могут сделать пять замен за три раза, но перерыв между таймами в эти три раза не входит. При этом в дополнительное время разрешена шестая замена.

Также сообщается, что обсуждалась возможность перенесения финального турнира Лиги наций на осень 2021 года.

Ранее УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона.

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