УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил имена претендентов на звание лучшего игрока сезона-2019/20.

В шорт-лист номинантов вошли хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, форвард «Баварии» Роберт Левандовски и голкипер мюнхенской команды Мануэль Нойер.

В топ-10 также вошли Лионель Месси («Барселона»), Неймар и Килиан Мбаппе (оба —«Пари Сен-Жермен»), Томас Мюллер, Тьяго Алькантара и Йозуа Киммих (все — «Бавария») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

Награждение состоится 1 октября в швейцарском Ньоне, во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» одержал волевую победу над ПАОКом в матче квалификации ЛЧ.