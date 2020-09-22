«Краснодар» одержал волевую победу над ПАОКом в матче квалификации ЛЧ

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В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов российский «Краснодар» одержал победу над греческим ПАОКом.
«Краснодар» одержал волевую победу над ПАОКом в матче квалификации ЛЧ
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Встреча, проходившая на стадионе «Краснодар», завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Первыми в матче забили гости. На 32-й минуте отличился Димитриос Пелкас. 

«Краснодар» сумел отыграться ещё до перерыва. На 39-й минуте в ворота ПАОКа был назначен пенальти, который реализовал Виктор Классон. Победный мяч в середине второго тайма забил Реми Кабелла.

На седьмой минуте встречи гости не реализовали пенальти. Удар Димитриоса Пелкаса с 11-метровой отметки отразил вратарь российской команды Матвей Сафонов.

Ранее был назван стартовый состав «Краснодара» на матч квалификации ЛЧ с ПАОКом.

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