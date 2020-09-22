Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч квалификации ЛЧ с ПАОКом

Российский «Краснодар» и греческий ПАОК назвали стартовые составы на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Стартовый состав российской команды выглядит следующим образом: Сафонов, Петров, Кайо, Сорокин, Рамирес, Кабелла, Ульссон, Вильена, Вандерсон, Берг, Классон.

В свою очередь, с первых минут у ПАОКа появятся: Ж. Живкович, Михаилидис, Варела, Ингасон, Креспо, Яннулис, Шваб, Эль-Каддури, А. Живкович, Пелкас, Дзолис.

Матч «Краснодар» — ПАОК состоится 22 сентября на стадионе «Краснодар». Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, с чем «Краснодар» подошёл к квалификации Лиги чемпионов.