Греческий синдром, рекорд результативности и пробелы в обороне: с чем «Краснодар» подошёл к квалификации Лиги чемпионов

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Владимир Зайвый
«Краснодар» разыграет путёвку в групповой этап футбольной Лиги чемпионов в матче с греческим клубом ПАОК. Игры раунда плей-офф пройдут 22 и 30 сентября. Подопечные Мурада Мусаева попытаются взять своеобразный реванш за прошлогодний вылет на этой же стадии от «Олимпиакоса». Перед первой главой противостояния российская команда установила клубный рекорд результативности в одном матче, а три гола из семи в ворота «Химок» отправили долгое время не забивавшие Виктор Классон и Магомед-Шапи Сулейманов. При этом встреча также выявила некоторые проблемы с обороной.
Греческий синдром, рекорд результативности и пробелы в обороне: с чем «Краснодар» подошёл к квалификации Лиги чемпионов
  • © Виталий Тимкив/РИА Новости

Шанс получить три клуба в Лиге чемпионов

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов станет последним в ближайшем будущем, когда Россия сможет не просто заявить, а делегировать сразу три команды в групповой раунд. К «Зениту» и «Локомотиву» может присоединиться «Краснодар», которому в заключительном квалификационном раунде необходимо по сумме двух встреч преодолеть сопротивление греческого ПАОКа. Со следующего сезона у отечественных коллективов снова останутся две квоты, пока Россия не вернётся на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

До сих пор бронзовому призёру РПЛ не удавалось пробиться в групповой этап через квалификацию. Такой шанс выпадал и «Спартаку», и тому же «Краснодару», но в итоге они терпели поражения от греческих клубов и довольствовались Лигой Европы. Красно-белые не могли справиться с ПАОКом, а «быки» в прошлом сезоне после сенсации в противостоянии с «Порту» уступили «Олимпиакосу» с общим счётом 1:6.

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После той неудачи, которую можно назвать главным провалом в истории клуба, подопечным Мурада Мусаева придётся встретиться с другим греческим грандом, который к тому же уже имеет опыт побед над россиянами. Однако других преград у южан больше не будет — путёвка в основной раунд Лиги чемпионов будет разыгрываться именно сейчас.

«Краснодар» должен был начать выступление с третьего квалификационного раунда и пробиваться в плей-офф наряду со своим соперником, но в этом году бронзовому медалисту РПЛ повезло пройти один круг автоматически. Дело в том, что победителем Лиги Европы стала «Севилья», которая уже попала в Лигу чемпионов через национальный чемпионат. Её путёвка автоматически досталась французскому «Ренну», а «Краснодар» пошёл на повышение и теперь встретится с ПАОКом, которому на прошлой неделе пришлось обыгрывать «Бенфику».

Из-за пандемии коронавируса отборочные стадии еврокубков состоят из одного матча, но раунд плей-офф посчитали более ответственным этапом, для которого всё же сохранили традиционное противостояние — игра дома и на выезде. С одной стороны, это создаёт дополнительные сложности командам, у которых и так очень плотный график в своих чемпионатах. С другой стороны, у «Краснодара» будет право на ошибку, которого не хватило «Динамо» в его встрече с тбилисским «Локомотивом».

Опасный, но опустевший ПАОК

Как бы не велик был соблазн отнестись к коллективу из Салоников свысока, делать этого «Краснодару» ни в коем случае не стоит. Клуб, принадлежащий российскому бизнесмену Ивану Саввиди, доказал свою состоятельность не только в игре с «Бенфикой», которая была явным фаворитом той встречи, но и беспроигрышной серией из девяти матчей, длящейся с 1 июля.

Основную опасность для подопечных Мусаева представляет левый защитник Димитрис Яннулис. Его проходы по флангу уже обеспечили попадание двух мячей в ворота «Бенфики», а всего за четыре матча в новом сезоне он заработал четыре очка по системе «гол + пас». Там же слева играет 18-летний вингер Христос Дзолис, оформивший дубль в матче с «Бешикташем» на более ранней стадии Лиги чемпионов. Также на его счету победный гол в матче первого тура чемпионата Греции с «Ларисой».

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Вторым бомбардиром ПАОКа после Дзолиса является Андрия Живкович. Он совсем недавно перебрался из «Бенфики», но уже успел и забить бывшей команде, и отличиться в матче с «Атромитосом», хотя тот и завершился ничьей. При этом чистого нападающего у клуба из Салоников фактически нет — совсем недавно они продали в «Мидлсбро» Чубу Акпома и остались только с молодым поляком Каролем Свидерским.

Местными звёздами могли бы считаться чемпион Европы в составе Португалии Виейринья и экс-хавбек «Челси» Мирослав Стох, но в начале этого сезона они покинули клуб, не продлив с ним контракты. Но зато в скором времени состав пополнит защитник «Барселоны» Мусса Ваге. За день до первого матча с «Краснодаром» ПАОК взял в аренду 21-летнего сенегальца, который уже засветился за каталонцев в Лиге чемпионов. Правда, он не успеет сыграть в России, куда уже приезжал на чемпионат мира, но к ответному матчу должен быть в строю.

К слову, ещё недавно в Салониках было весьма серьёзным представительство бывших футболистов РПЛ. За него выступали оставивший яркий след в ЦСКА Понтус Вернблум, а также хорошо знакомый болельщикам «Ахмата» и «Зенита» Маурисио. Но летом оба покинули Грецию.

Теперь за ПАОК стабильно играет только Сверрир Ингасон, который полтора года провёл в «Ростове». В своё время его гол лишил «Краснодар» двух очков в чемпионате России, а теперь исландец цементирует оборону клуба из Салоников. В пяти последних матчах с его участием команда пропустила только два мяча. Можно также вспомнить про нападающего Лео Жаба, игравшего в «Ахмате», но он почти не выходит на поле.

Громкое предупреждение Классона и Сулейманова

То, в какой форме находится «Краснодар», ещё недавно было загадкой. Из-за перерыва на матчи сборных и коронавируса в «Роторе» подопечные Мусаева провели всего одну игру в сентябре, которая дала ответы на многие вопросы:южане дали себе волю и разгромили «Химки» со счётом 7:2.

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В той встрече «Краснодар» удивил выбором игроков для стартового состава. В него вошли сразу девять легионеров, к которым присоединились вратарь Матвей Сафонов и защитник Сергей Петров. Для Мусаева это был отличный способ проверить в деле расстановку, которую затем можно использовать в еврокубках, и она себя оправдала. Иностранцы оформили пять голов, и их вполне могло бы быть больше, если бы не травма Ари, который к приезду греков не успеет восстановиться.

При этом два пропущенных мяча должны были насторожить тренерский штаб. Первый из них краснодарцы пропустили в ходе контратаки, а именно это является излюбленным способом ПАОКа вскрывать оборону фаворитов. Во втором присутствовала ошибка Тони де Вильены, которая привела к назначению пенальти. Возвращение Юрия Газинского после недомогания должно улучшить оборону «Краснодара», но в целом пока она остаётся самым слабым местом команды.

В нападении же можно вновь рассчитывать на Виктора Классона, который не просто отличился впервые после долгого перерыва, связанного с травмой колена, но и набрал четыре очка в матче с «Химками». У Магомеда-Шапи Сулейманова тоже была сухая серия, которая длилась почти год, но и она завершилась после его выхода на замену. Два лишних исполнителя, на которых можно теперь рассчитывать, определённо добавляют оптимизма в преддверии матча с ПАОКом.

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