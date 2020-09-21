Покер Сона за полчаса, гол Роналду в 19-м сезоне подряд и возвращение Мбаппе: события дня в европейском футболе

«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» в матче АПЛ благодаря покеру Сон Хын Мина. На то, чтобы четырежды поразить чужие ворота, корейцу понадобилось всего полчаса игрового времени. Криштиану Роналду отметился голом в 19-м сезоне подряд и помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию» в дебютной встрече для Андреа Пирло в качестве наставника туринцев. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вернулся в строй после выздоровления от коронавируса, а бывший подопечный Леонида Слуцкого Мартин Эдегор впервые в карьере попал в основной состав «Реала». Главные события дня в европейском футболе — в материале RT.

Дубль Мане и грубейшая ошибка Аррисабалаги

В центральном матче игрового дня в Англии встретились действующий чемпион турнира «Ливерпуль» и «Челси», занявший четвёртое место в минувшем сезоне АПЛ. Несмотря на то что подопечные Юргена Клоппа играли на выезде, они считались фаворитом противостояния и в итоге одержали победу — 2:0.

За всю игру хозяева нанесли лишь пять ударов по воротам при 18 у соперника и только три — в створ (мерсисайдцы — шесть). Причём в добавленное к первому тайму время коллектив Фрэнка Лэмпарда остался в меньшинстве после удаления защитника Андреаса Кристенсена.

Датчанин сорвал выход Садио Мане один на один с вратарём, за что изначально получил от судьи Пола Тирни жёлтую карточку. Однако после просмотра повтора рефери показал защитнику красную.

В меньшинстве «Челси» уже в начале второй половины встречи пропустил два мяча за пять минут. Оба раза забил Садио Мане. Сенегалец сначала замкнул навес Роберто Фирмино с фланга, а затем воспользовался грубой ошибкой Кепы Аррисабалаги. Вратарь в собственной штрафной вынес мяч точно на соперника.

Теперь на счету Мане значатся 86 голов в 196 матчах АПЛ. Интересно, что в своё время Криштиану Роналду забил 84 мяча за аналогичное число игр в футболке «Манчестер Юнайтед». Также сенегалец стал третьим футболистом в истории «Ливерпуля», оформившим дубль на «Стэмфорд Бридж» в рамках премьер-лиги, после Филиппе Коутиньо и Стива Макманамана.

На 75-й минуте отчётного матча «Челси» имел хорошую возможность сократить отставание в счёте, но Жоржиньо с одиннадцатиметровой отметки не сумел переиграть Алисона Бекера. Правила в собственной штрафной нарушил именитый дебютант «Ливерпуля» Тьяго Алькантара. Кстати, выйдя на замену сразу после перерыва, он успел отдать 75 передач — больше, чем любой игрок «Челси» за весь поединок.

Четыре голевые передачи Кейна и шутливый пост в Twitter

Богатым на события получился и матч между «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом». Лондонцы в первом туре потерпели поражение от «Эвертона» и горели желанием одержать победу. Однако первый тайм завершился вничью: на гол Данни Ингса ответил Сон Хын Мин. Причём удар форварда гостей в добавленное арбитром время стал для подопечных Жозе Моуринью первым в этой встрече.

Зато во второй половине игры кореец поймал настоящий кураж и ещё трижды поразил ворота соперника. На то, чтобы оформить первый покер в карьере, ему хватило получаса, и во всех четырёх случаях ему ассистировал Гарри Кейн, который ранее никогда не отдавал больше трёх голевых передач за игру. После матча форвард в своём аккаунте в Twitter в шутливой форме поздравил партнёра с покером.

«Блестящая победа после камбэка. Поздравляю Сонни с четырьмя голами. Не благодари», — написал Кейн.

Brilliant comeback win. Congrats Sonny on your 4 goals. You’re welcome 😂 #COYSpic.twitter.com/bxeEZGPQXk — Harry Kane (@HKane) September 20, 2020

В концовке матча команды обменялись забитыми голами. Сначала отличился Гарри Кейн, добивший мяч в сетку после попадания в штангу, а на 90-й минуте Ингс реализовал пенальти. Добавим, что «Тоттенхэму» удалось забить пять мячей, нанеся всего шесть ударов в створ ворот соперника.

Осечка «Реала» и восторг Магнуса Карлсена

Главной неожиданностью игрового дня в европейском футболе стала ничья в матче второго тура Примеры между «Реалом Сосьедад» и столичным «Реалом» — 0:0. Причём для мадридцев эта игра была первой в сезоне.

Подопечные Зинедина Зидана с первых минут ожидаемо захватили инициативу и в целом владели мячом 68% игрового времени. Также они нанесли 16 ударов по воротам Алекса Ремиро (лишь четыре из них пришлись в створ), но не сумели конвертировать своё преимущество в голы.

В этом матче Мартин Эдегор впервые вышел на поле в основном составе «Реала». Талантливый норвежец перешёл в испанский топ-клуб ещё в 2015-м в возрасте 16 лет, но тогда не имел шансов стать игроком первой команды «сливочных». Поэтому несколько лет Эдегор провёл в арендах. В частности, в «Витессе» из Нидерландов Мартин пересёкся с нынешним главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким, а в предыдущем сезоне скандинав защищал цвета «Реала Сосьедад».

Игра соотечественника не оставила равнодушным даже действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, который назвал дебют футболиста за основной состав «Реала» «потрясающим событием».

Got to admit Ødegaard starting for my Real Madrid in the first league game is amazing.



Lykke til🇳🇴🙏🏼 — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 20, 2020

Дебют в Примере в 41 год и ни одного сейва

Вратарь новичка Примеры «Кадиса» Альберто Сифуэнтес установил уникальное достижение. Выйдя на поле с первых минут в выездном матче с «Уэской», он стал самым возрастным дебютантом чемпионата Испании за последние 85 лет.

В день игры опытному голкиперу был 41 год и 114 дней. Рекорд же по данному показателю, вероятно, не будет побит ещё долго. Его в 1935-м установил бывший вратарь «Реала Сосьедад» Харри Лоу, который дебютировал в чемпионате Испании в возрасте 48 лет и 226 дней.

Для Сифуэнтеса первый матч в Примере получился удачным. «Кадис» одержал дебютную победу в сезоне (2:0), а Альберто не пропустил ни одного мяча. При этом ему даже не пришлось всерьёз вступать в игру — футболисты «Уэски» не нанесли ни одного удара в створ.

Успех «Лейпцига» после ухода Вернера

Полуфиналист минувшего розыгрыша Лиги чемпионов «Лейпциг» с победы начал новый сезон Бундеслиги. В первом матче в национальном первенстве после ухода Тимо Вернера подопечные Юлиана Нагельсмана дома обыграли «Майнц» — 3:1.

Судьба встречи оказалась фактически решена к середине первого тайма, когда хозяева забили два безответных мяча. Сначала Эмиль Форсберг на 17-й минуте реализовал пенальти, а затем Юссуф Поульсен нанёс точный удар головой.

Сразу после перерыва гостям удалось отыграть один мяч усилиями Жана-Филиппа Матеты, но Амаду Айдара спустя три минуты восстановил комфортную для «Лейпцига» разницу в счёте. В роли ассистента в этом эпизоде выступил Форсберг.

Таким образом, коллектив Нагельсмана обыграл «Майнц» в третий раз подряд, но на этот раз не сумел добиться разгромной победы. В мае «Лейпциг» забил в ворота соперника пять безответных мячей, а в ноябре прошлого года — восемь.

Удачный старт Пирло и мяч Кулушевски в дебютной игре

Ещё увереннее начал новый сезон действующий чемпион Италии «Ювентус». Туринцы в первом матче под руководством Андреа Пирло дома разгромили «Сампдорию» — 3:0.

Помимо молодого тренера, дебютные встречи за команду провели два новичка: арендованный у «Шальке» американский полузащитник Уэстон Маккенни и шведский форвард Деян Кулушевски, приобретённый у «Пармы» за €35 млн.

Именно скандинав открыл счёт на 13-й минуте. Нападающий с линии штрафной отправил мяч точно в дальний угол. Но больше всех нацелен на чужие ворота был Криштиану Роналду. В отчётном матче он нанёс десять ударов, но сумел забить лишь за две минуты до финального свистка.

Таким образом, португалец отметился голом в 19-м сезоне подряд на клубном уровне. А незадолго до этого забитый мяч на свой счёт записал другой ветеран — Леонардо Бонуччи.

Разгром от ПСЖ и гол капитана

Главным событием дня в чемпионате Франции стало возвращение на поле Килиана Мбаппе. В начале сентября нападающий получил травму в матче за сборную, а затем заболел коронавирусом. В итоге первую игру в новом сезоне Лиги 1 он провёл лишь 20 сентября.

В отсутствие дисквалифицированного Неймара у Томаса Тухеля во встрече с «Ниццей» не было другого выхода, кроме как выпустить с первых минут своего молодого форварда.

И Мбаппе сделал всё для того, чтобы ПСЖ одержал вторую победу подряд. Парижанам долго не удавалось открыть счёт, пока в конце первого тайма Килиан не заработал и самостоятельно не реализовал пенальти.

Затем в добавленное арбитром время Анхель Ди Мария добил мяч в сетку после того, как Вальтер Бенитес с огромным трудом парировал выстрел чемпиона мира в дальний угол.

Во второй половине встречи Мбаппе оформил дубль, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда. До разгромного же счёт довёл новый капитан парижан Маркиньос — 3:0.