«Реал» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в стартовом туре Примеры

В матче первого тура испанской Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реал Сосьедад».

Матч, проходивший на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне, завершился без забитых мячей.

Таким образом, действующий чемпион Испании, «Реал», потерял очки в первом же туре чемпионата.

Ранее отец Черышева заявил, что Денис решил остаться в «Валенсии».