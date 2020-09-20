«Реал» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в стартовом туре Примеры
В матче первого тура испанской Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реал Сосьедад».
- © REUTERS/Vincent West
Матч, проходивший на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне, завершился без забитых мячей.
Таким образом, действующий чемпион Испании, «Реал», потерял очки в первом же туре чемпионата.
Ранее отец Черышева заявил, что Денис решил остаться в «Валенсии».
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