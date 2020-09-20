Отец Черышева: Денис решил остаться в «Валенсии»

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Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, рассказал о будущем своего сына в испанской «Валенсии».
Отец Черышева: Денис решил остаться в «Валенсии»
  • Reuters

«Действительно, Коклен и Парехо ушли за низкую цену. Плюс Родриго и Ферран ушли в хорошие клубы за нормальные деньги. Остальных футболистов клуб продавать не будет, это только разговоры. Говорили, что Денис тоже находится в зоне продажи. Такая ситуация происходит всегда, когда хороших футболистов клубы продают, чтобы заработать. Слухов много, главное, чтобы команда прогрессировала и шла к финальной части чемпионата от победы к победе», — приводит слова Черышева-старшего «Матч ТВ».

Он отметил, что действительно велись переговоры о трансфере с «Краснодаром».

«Но дали паузу, Денис сказал, что в первую очередь он дождётся разговора с главным тренером. Пообщавшись с ним, Денис решил остаться в «Валенсии», — добавил отец футболиста.

На счёту 29-летнего Черышева 10 голов и 8 голевых передач в 81 матче за «Валенсию».

Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте» в матче Примеры.

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