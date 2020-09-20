Невероятный разгром от «Баварии», победа «Арсенала» в концовке и поражение МЮ: главные события европейского футбола

«Манчестер Юнайтед» в первом матче АПЛ потерпел неожиданное поражение от «Кристал Пэлас» (1:3) и дважды позволил отличиться своему бывшему нападающему Уилфриду Захе. «Арсенал» вырвал победу над «Вест Хэмом» на 85-й минуте. «Бавария» забила восемь безответных мячей «Шальке» в стартовой встрече Бундеслиги. А «Монако» в отсутствие Александра Головина упустил шанс возглавить турнирную таблицу Лиги 1. RT рассказывает о главных событиях европейского футбола.

Дебютный мяч ван де Бека и перебитый пенальти

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал сезон АПЛ. В первом для себя матче манкунианцы дома уступили «Кристал Пэлас» — 1:3.

Гости открыли счёт уже на седьмой минуте благодаря точному удару Эндроса Таунсенда, а затем спокойно сдерживали атаки соперника.

Во втором тайме ворота Давида де Хеа дважды удалось поразить бывшему футболисту МЮ Уилфриду Захе. Манкунианцы купили нападающего в начале 2013-го, но в итоге он провёл за них лишь четыре встречи.

Один из мячей в нынешнем матче Уилфрид забил с пенальти. Изначально де Хеа отразил удар с точки Джордана Айю, но судья после совещания с VAR постановил, что вратарь слишком рано вышел с линии. Со второй попытки одиннадцатиметровый реализовал уже Заха.

Единственным приятным моментом для МЮ стал гол в дебютном матче Донни ван де Бека. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера не только прервали 14-матчевую беспроигрышную серию в АПЛ, но и впервые за шесть лет потерпели поражение в стартовой встрече чемпионата страны.

Хет-трик Калверта-Льюина и удачный матч Хамеса

А вот для «Эвертона» начало сезона, напротив, сложилось лучше не придумаешь. В первом туре ливерпульцы обыграли «Тоттенхэм», а во втором оказались сильнее «Вест Бромвича» — 5:2.

Вдобавок в промежутке между двумя играми национального первенства команда разгромила «Солфорд» в Кубке Лиги.

Главным героем матча с «Вест Бромвичем» стал нападающий Доминик Калверт-Льюин. Форвард оформил первый хет-трик в карьере на взрослом уровне. Причём во втором тайме ему удалось отличиться дважды за пять минут.

Яркую встречу провёл и именитый новичок «Эвертона» Хамес Родригес, который не только забил дебютный мяч за новую команду, но и принял участие в четырёх голах из пяти.

Мало того, колумбиец заработал на себе удаление Кирана Гиббза в конце первого тайма. Защитник возле боковой во внеигровой ситуации зачем-то ударил соперника по лицу. Тут же красную карточку получил и несогласный с решением судьи главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич.

В меньшинстве гостям в начале второго тайма удалось сравнять счёт, но затем «Эвертон» отправил в ворота оппонента три безответных мяча. Теперь ливерпульцы лидируют в турнирной таблице АПЛ наравне с «Кристал Пэлас» и «Арсеналом».

Удачная замена Артеты и второй гол Ляказетта

В свою очередь «канониры» в субботу одержали непростую победу в лондонском дерби над «Вест Хэмом» — 2:1.

«Арсенал» активно начал встречу и в середине первого тайма закономерно вышел вперёд. Чужие ворота головой после мягкого навеса Пьера-Эмерика Обамеянга поразил Александр Ляказетт. Француз отметился голом во втором матче АПЛ подряд.

Однако незадолго до перерыва подопечные Микеля Артеты пропустили редкую контратаку соперника и позволили Майклу Антонио из пределов вратарской сравнять счёт.

Во второй половине встречи «Арсенал» продолжал владеть преимуществом, но при этом редко доводил дело до ударов. Вырвать победу команде в концовке помог выход на замену 21-летнего Эдварда Нкетиа. В результате на 85-й минуте после передачи Даниеля Себальоса он отправил мяч в пустые ворота. Для молодого форварда данный гол стал лишь четвёртым в Премьер-лиге. «Арсенал» же одержал над «Вест Хэмом» третью победу подряд.

200-й гол Мюллера и невероятный пас Левандовски

В пятницу национальное первенство стартовало и в Германии. В первом матче нового сезона действующий чемпион «Бавария» не оставила ни малейших шансов «Шальке». Сильнейшая команда Европы отправила в ворота соперника восемь безответных мячей.

Подопечные Ханса-Дитера Флика открыли счёт уже на четвёртой минуте, а к перерыву довели дело до разгрома. Во второй половине встречи Ральф Ферман пропустил ещё пять раз.

Хет-трик в составе мюнхенцев оформил Серж Гнабри. А новичок команды Лерой Зане набрал три балла за результативность и отметился дебютным голом.

Не ушёл с поля без точного удара и ветеран Томас Мюллер, причём этот гол для него стал 200-м в официальных матчах за «Баварию». А невероятную результативную передачу рабоной ему отдал Роберт Левандовски.

Наконец, точку в поединке поставил юный Джамал Мусиала. Полузащитник поразил ворота «Шальке» в возрасте 17 лет и 205 дней и стал автором самого молодого гола «Баварии» в Бундеслиге в истории.

Дубль Холанда и гол 17-летнего Рейны

С крупной победы начала сезон и дортмундская «Боруссия», финишировавшая летом вслед за «Баварией». При этом в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» не приняли участие сразу несколько лидеров жёлто-чёрных. Так, в запасе остались Юлиан Брандт и Марко Ройс. А Торган Азар получил травму и вынужден был попросить замену уже в дебюте поединка.

Зато с первых минут на поле появились 17-летние Джуд Беллингхэм и Джованни Рейна. И именно двое юных игроков организовали первый гол в ворота оппонента. Американец после передачи партнёра нанёс точный удар из угла вратарской и забил дебютный мяч в Бундеслиге.

А после перерыва дубль оформил 20-летний Эрлинг Холанд. Сначала он реализовал пенальти, назначенный за снос всё того же Рейны, а затем поставил точку в контратаке команды. Теперь в активе норвежца значатся 18 мячей в 20 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

Хет-трик Крамарича и пять забитых мячей

Помимо Гнабри, хет-трик в первом туре Бундеслиги удалось оформить нападающему «Хоффенхайма» Андрею Крамаричу. Хорватский форвард трижды поразил ворота «Кёльна» в выездном матче и помог своей команде одержать победу — 3:2.

Футболист открыл счёт уже на третьей минуте, однако соперник отыгрался в середине первого тайма усилиями Себастьяна Андерссона. Но в добавленное к первому тайму время Крамарич реализовал пенальти и снова вывел «Хоффенхайм» вперёд.

Развязка наступила в концовке встречи. На 86-й минуте Доминик Дрекслер сравнял счёт, однако хорват в ходе одной из последних атак гостей всё же принёс своей команде победу. Также он оформил второй хет-трик в карьере в Бундеслиге. А в июне Андрей и вовсе четыре раза поразил ворота дортмундской «Боруссии».

Отсутствие Головина и неудачная концовка

А во Франции «Монако» Александра Головина упустил возможность возглавить турнирную таблицу Лиги 1. В случае выездной победы над «Ренном» монегаски поднялись бы на первое место.

Россиянин продолжает восстанавливаться от травмы и в заявку на игру не попал. Однако и без него коллектив Нико Ковача долгое время удерживал устраивающий его счёт. В середине первого тайма первый мяч в сезоне забил Виссам Бен-Йеддер.

Но концовка получилась для «Монако» обескураживающей. На 81-й минуте «Ренн» всё же отыгрался благодаря точному удару Стивена Н'Зонзи, а в добавленное арбитром время Адриен Трюффер принёс хозяевам волевую победу.

Таким образом, на первое место в турнирной таблице Лиги 1 с десятью очками поднялся как раз «Ренн», а «Монако» с семью баллами делит четвёртую строчку с «Лиллем». При этом монегаски потерпели первое поражение в национальном первенстве с марта.