«Монако» без Головина потерпел первое поражение в сезоне Лиги 1

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«Монако» потерпел поражение от «Ренна» в матче четвёртого тура французской Лиги 1.
«Монако» без Головина потерпел первое поражение в сезоне Лиги 1
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Встреча, прошедшая в Ренне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Монако» забило первым, на 28-й минуте отличился Виссам Бен-Йеддер.

Победу «Ренну» принесли голы Стивена Н’Зонзи и Адриена Трюффера, забивших на 81-й и второй компенсированной ко второму тайму минутах.

Для «Монако» это поражение стало первым в новом сезоне. «Ренн» продлил свою беспроигрышную серию.

Российский хавбек монегасков Александр Головин участия в матче не принимал.  Он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на старте сезона.

Ранее сообщалось, что гол Дракслера помог ПСЖ добыть победу в матче Лиги 1 с «Метцем».

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