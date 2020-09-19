МЮ проиграл «Кристал Пэласу» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от лондонского «Кристал Пэлас» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Кристал Пэлас» принесли голы Эндроса Таунсенда, забившего уже на 7-й минуте, и Уилфрида Заха, отличившегося на 74-й минуте с пенальти, и на 85-й — с игры.

МЮ ответил голом новичка команда Донни ван де Бека, забившего на 80-й минуте.

В других матчах игрового дня «Эвертон» победил «Вест Бромвич Альбион» (5:2), а «Лидс Юнайтед» взял верх над «Фулхэмом» (4:3).

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» объявил о возвращении Бэйла.