МЮ проиграл «Кристал Пэласу» в матче АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу «Кристал Пэлас» принесли голы Эндроса Таунсенда, забившего уже на 7-й минуте, и Уилфрида Заха, отличившегося на 74-й минуте с пенальти, и на 85-й — с игры.
МЮ ответил голом новичка команда Донни ван де Бека, забившего на 80-й минуте.
В других матчах игрового дня «Эвертон» победил «Вест Бромвич Альбион» (5:2), а «Лидс Юнайтед» взял верх над «Фулхэмом» (4:3).
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» объявил о возвращении Бэйла.