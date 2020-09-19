«Тоттенхэм» объявил о возвращении Бэйла

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Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» объявил о возвращении в команду валлийского хавбека Гарета Бэйла.
«Тоттенхэм» объявил о возвращении Бэйла
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, Бэйл был арендован у мадридского «Реала» до завершения сезона-2020/21.

31-летний валлиец выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, после чего перешёл в «Реал», за который отыграл в 251 матче, записав в свой актив 105 голов и 68 голевых передач.

Также сообщается, что ещё один игрок «Реала» Серхио Регилон перешёл в Тоттенхэм на правах аренды до конца сезона. В послужном списке 23-летнего испанца три голевые передачи в 22 матчах за основной состав мадридской команды.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» объявил о переходе Жоты из «Вулверхэмптона».

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