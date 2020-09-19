Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в Бундеслиге

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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха в матче первого тура немецкой Бундеслиги.
Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу дортмундской команде принесли голы Джованни Рейны, забившего на 35-й минуте, и Эрлинга Холанда, отличившегося на 54-й минуте с пенальти, и на 77-й — с игры.

В других матчах игрового дня «Штутгарт» проиграл «Фрайбургу» (2:3), «Кёльн» уступил «Хоффенхайму» (2:3), а «Айнтрахт» и «Арминия» сыграли вничью (1:1).

Ранее сообщалось, что «Бавария» забила восемь мячей «Шальке» в первом матче сезона Бундеслиги.

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