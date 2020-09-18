«Бавария» забила восемь мячей «Шальке» в первом матче сезона Бундеслиги
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев поля.
В составе «Баварии» хет-трик оформил Серж Гнабри. Ещё по одному голу в активе Леона Горецки, Роберта Левандовски (пенальти), Томаса Мюллера, Лероя Сане и Джамала Мусиалы.
Во втором туре «Бавария» встретится с «Хоффенхаймом», а «Шальке» — с «Вердером».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» объявил о переходе Тьяго Алькантары из «Баварии».