«Бавария» забила восемь мячей «Шальке» в первом матче сезона Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке» в матче первого тура немецкой Бундеслиги.
«Бавария» забила восемь мячей «Шальке» в первом матче сезона Бундеслиги
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Баварии» хет-трик оформил Серж Гнабри. Ещё по одному голу в активе Леона Горецки, Роберта Левандовски (пенальти), Томаса Мюллера, Лероя Сане и Джамала Мусиалы.

Во втором туре «Бавария» встретится с «Хоффенхаймом», а «Шальке» — с «Вердером».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» объявил о переходе Тьяго Алькантары из «Баварии».

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