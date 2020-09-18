12 голов в Бачке-Тополе, скандал в Пловдиве и гол Ибрагимовича в Дублине: чем запомнился второй раунд отбора Лиги Европы

«Тоттенхэм» взял верх над доигрывавшим матч вдевятером «Локомотивом» из Пловдива, а гол Златана Ибрагимовича помог «Милану» сломить сопротивление «Шэмрок Роверс». ТСЦ из Бачки-Тополы и румынский «Стяуа» забили 12 мячей на двоих и установили рекорд еврокубков, а «Арарат-Армения» одержал волевую победу над «Фолой». Бывшие футболисты ЦСКА Вагнер Лав и Бибрас Натхо отличились за «Кайрат» и «Партизан» соответственно, а экс-форвард «Уфы» Андрес Вомбергар забил за «Олимпию». RT рассказывает о главных событиях второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Камбэк «Тоттенхэма» и победа «Милана»

Несмотря на высокий статус и былые заслуги, ряд топ-клубов были вынуждены начать путь в групповой этап Лиги Европы со второго квалификационного раунда. Большинство из них не испытали проблем в матчах с сильно уступающими в классе оппонентами.

Одним из исключений стал «Тоттенхэм». Подопечные Жозе Моуринью уступали по ходу встречи и лишь в концовке смогли распечатать ворота «Локомотива» из Пловдива и добиться победы. Примечательно, что для Особенного этот успех стал 100-м в еврокубках.

Счёт был открыт лишь в середине второго тайма. Вышедшему на замену форварду железнодорожников Георги Минчеву потребовалось всего три минуты, чтобы отметиться голом. Болгарский футболист остался без опеки при розыгрыше углового и поразил ворота Уго Льориса.

Но уже спустя семь минут игроки «Локомотива» остались вдевятером. Сначала Диниш Алмейда в стиле Луиса Суареса вынес мяч с линии ворот и получил прямую красную, а спустя несколько секунд за неспортивное поведение был удалён Бирсент Карагерен. «Тоттенхэм» сполна воспользовался подарком со стороны противника. Гарри Кейн реализовал пенальти, а спустя пять минут Тонги Н’Домбеле установил окончательный результат.

Похожим образом сложилась встреча между «Копенгагеном» и «Гётеборгом». Шведы открыли счёт на 73-й минуте, а датчане ответили двумя мячами в период с 82-й по 85-ю.

«Базель» и «Реймс» победили немного увереннее. Пусть выездные матчи с «Осиеком» и «Серветтом» соответственно и завершились с минимальной разницей в счёте, зато оба коллектива не были в роли догоняющих.

«Милан» сохранил свои ворота в неприкосновенности и не испытал особых проблем в гостевом противостоянии с «Шэмрок Роверс». Голами отметились Халкан Чалханоглу и Златан Ибрагимович, отличившийся за «россонери» в еврокубках впервые с 2012 года.

«Вольфсбург» и «Рейнджерс» буквально «проехались» по оппонентам. Немцы отправили четыре мяча в ворота «Кукеси», а шотландцы пять раз огорчили голкипера «Линкольна». Экс-форвард сборной Англии Джермейн Дефо нанёс один точный удар, а Альфредо Морелос оформил дубль.

12 голов в Сербии и триллеры в Армении и Словакии

Самый горячий матч игрового дня состоялся в Сербии, где отношения выясняли ТСЦ из Бачки-Тополы и румынский «Стяуа». На момент окончания основного времени команды отличились по четыре раза, причём два мяча были забиты в компенсированные минуты. На 92-й автогол Бояна Балажа вывел гостей вперёд, но уже на 94-й Саша Томанович восстановил паритет. К этому моменту хозяева уже играли в меньшинстве на протяжении целого тайма, а в ходе дополнительной 30-минутки потеряли ещё одного футболиста. Компанию Даяну Поневичу составил Владимир Силаджи.

Тем не менее сербы не сдавались. По ходу овертайма они дважды выступали в роли догоняющих, но оба раза чудом отыгрывались. В итоге встреча завершилась со счётом 6:6 и вошла в историю. Ранее в еврокубках оппоненты ни разу не забивали по пять мячей в ворота друг другу.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где немного точнее оказались игроки «Стяуа». При этом в составе гостей одними из главных действующих лиц стали Флоринел Коман и Деннис Ман, входящие в сферу интересов московского ЦСКА. На счету первого один забитый мяч, а второго — хет-трик.

Не менее бескомпромиссным получилось противостояние в Словакии. «ДАК 1904» дважды уступал в счёте «Яблонецу», но сумел переломить ход игры и выиграл в овертайме. Подопечные Бернда Шторка восстановили паритет лишь на 96-й минуте, а в дополнительное время дожали оппонента — 5:3. У победителей по дублю оформили Марко Дивкович и Йон Николэеску, а у проигравших — Иван Шранц.

Сюжет матча между «Арарат-Арменией» и «Фолой» получился ещё более невероятным. Хозяева также забили первыми, но отдали инициативу и за девять минут до конца основного времени не только уступали с разницей в два мяча, но и имели на одного игрока меньше. Однако затем эстонский арбитр Энеа Йорги уравнял составы и дважды указал на точку в штрафной гостей в период с 91-й по 94-ю минуты. Маилсон Лима дважды уверенно исполнил стандарт и перевёл игру в овертайм. Там армянским футболистам удалось вырвать победу. А автором победного гола стал Сергей Вакуленко.

Триумф «Колоса» и перенос матча «Риги»

В целом же клубы с постсоветского пространства выступили не лучшим образом. Помимо «Арарата-Армении», в следующий раунд квалификации проследовали лишь тбилисские «Динамо» и «Локомотив», таллинская «Флора» и «Колос» из Ковалёвки. Грузинские динамовцы обыграли «Коннас Куэй» лишь благодаря голу с пенальти на 97-й минуте в исполнении Георгия Габедавы, эстонская команда с трудом победила «Рейкьявик», более получаса находившийся в меньшинстве, а «Локо» из Тбилиси взял верх над московским «Динамо». Украинский клуб оказался сильнее греческого «Ариса». Противостояние в Салониках завершилось со счётом 1:2, а все результативные действия уместились в 15-минутный отрезок. Точному удару Бруну Гамы гости противопоставили мячи Евгения Новака и Дениса Антюха.

При этом своё выступление в еврокубках завершили сразу семь клубов. Среди неудачников оказались латвийский «Вентспилс», литовские «Ритеряй» и «Жальгирис», казахстанский «Кайсар» и азербайджанский «Нефтчи». На этот раз обидчику тульского «Арсенала» совсем не повезло со жребием, а в соперники ему достался «Галатасарай». Как итог, поражение со счётом 1:3 на своём поле.

Казахстанская «Астана» уступила дорогу «Будучности», а белорусский БАТЭ остался без еврокубков второй год подряд. На этот раз он не смог справиться с софийским ЦСКА. При этом у латвийской «Риги» ещё будет шанс побороться за путёвку в третий раунд квалификации. Матч подопечных экс-тренера «Спартака» Олега Кононова с «Тре Фиори» был перенесён на более поздний срок из-за сильного ветра.

Голы экс-футболистов ЦСКА и точный удар Вомбергара

Что касается бывших представителей клубов РПЛ, то они довольно продуктивно провели игровой день. Так, экс-хавбек ЦСКА Бибрас Натхо стал одним из главных героев встречи между «Сфынтул Георге» и «Партизаном». На 104-й минуте он в очередной раз продемонстрировал мастерство исполнения пенальти и принёс сербам победу. Примечательно, что израильтянин в 41-й раз в карьере филигранно исполнил удар с «точки». При этом последний промах датирован 26 ноября 2017 года. Тогда он не смог поразить ворота «Рубина» в чемпионате России.

Также порадовал своих персональных поклонников другой футболист ЦСКА. Вагнер Лав забил в ворота «Маккаби» из Хайфы и в очередной раз продемонстрировал, что красно-синие зря не стали подписывать с ним контракт. В его активе стало три мяча в двух матчах за «Кайрат». Правда, этого оказалось недостаточно для победы. Израильтяне дважды оставили не у дел Стаса Покатилова и прошли дальше.

Не смог помочь своим партнёрам и бывший нападающий «Уфы» Андрес Вомбергар. Футболист «Олимпии» из Любляны отличился на 81-й минуте встречи с «Зриньски» и вывел свою команду вперёд, но за следующие 11 минут хозяева пропустили дважды. При этом экс-полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ принёс победу «Хайдуку» в противостоянии с «Реновой».