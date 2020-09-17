Гол Кейна с пенальти помог «Тоттенхэму» обыграть пловдивский «Локомотив» в Лиге Европы

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В матче второго квалификационного раунда Лиги Европы лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над пловдивским «Локомотивом».
Гол Кейна с пенальти помог «Тоттенхэму» обыграть пловдивский «Локомотив» в Лиге Европы
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Локомотив» в Пловдиве, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт был открыт на 71-й минуте матча. Отличился футболист хозяев Георги Минчев. Спустя девять минут Гарри Кейн с пенальти восстановил равновесие. Победный мяч для «Тоттенхэма» забил Тангай Н'Домбеле, отличившийся на 85-й минуте.

Хозяева доигрывали встречу вдевятером из-за удалений Бирсента Карагерена и Диниша Алмейды.

Ранее сообщалось, что «Гранада» сыграет в третьем раунде квалификации ЛЕ с победителем пары «Динамо» — «Локомотив» (Тбилиси).

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