Покер Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» разгромить «Саутгемптон» в матче АПЛ

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«Тоттенхэм Хотспур» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Покер Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» разгромить «Саутгемптон» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

«Саутгемптон» забил первым. На 32-й минуте отличился Дэнни Ингс.

«Тоттенхэм» ответил четырьмя голами Сон Хын Мина, забившего на второй компенсированной к первому тайму, 47-й, 64-й и 73-й минутах с передач Гарри Кейна, который, в свою очередь, отличился на 82-й минуте.

Ещё один мяч за «Саутгемптон» снова забил Ингс, реализовавший пенальти на 90-й минуте.

Для «Тоттенхэма» это первая победа в новом сезоне АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ.

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