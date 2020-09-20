Покер Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» разгромить «Саутгемптон» в матче АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
«Саутгемптон» забил первым. На 32-й минуте отличился Дэнни Ингс.
«Тоттенхэм» ответил четырьмя голами Сон Хын Мина, забившего на второй компенсированной к первому тайму, 47-й, 64-й и 73-й минутах с передач Гарри Кейна, который, в свою очередь, отличился на 82-й минуте.
Ещё один мяч за «Саутгемптон» снова забил Ингс, реализовавший пенальти на 90-й минуте.
Для «Тоттенхэма» это первая победа в новом сезоне АПЛ.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ.