Дубль Мане помог «Ливерпулю» обыграть «Челси» в матче АПЛ

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В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на выезде обыграл «Челси».
Дубль Мане помог «Ливерпулю» обыграть «Челси» в матче АПЛ
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола на счету форварда «Ливерпуля» Садио Мане. Хозяева играли в меньшинстве с концовки первого тайма, когда с поля был удалён Андреас Кристенсен.

На 75-й минуте полузащитник «Челси» Жоржиньо не реализовал пенальти. Его удар был отбит вратарём.

«Ливерпуль» одержал вторую подряд победу на старте сезона. «Челси» впервые проиграл в новом чемпионате.

Ранее покер Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» разгромить «Саутгемптон» в матче АПЛ.

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