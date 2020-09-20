Дубль Мане помог «Ливерпулю» обыграть «Челси» в матче АПЛ
- Reuters
Матч, проходивший на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.
Оба гола на счету форварда «Ливерпуля» Садио Мане. Хозяева играли в меньшинстве с концовки первого тайма, когда с поля был удалён Андреас Кристенсен.
На 75-й минуте полузащитник «Челси» Жоржиньо не реализовал пенальти. Его удар был отбит вратарём.
«Ливерпуль» одержал вторую подряд победу на старте сезона. «Челси» впервые проиграл в новом чемпионате.
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