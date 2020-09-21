Орлов заявил, что ему тревожно за «Зенит» в Лиге чемпионов

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Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что ему тревожно за петербургский «Зенит» в преддверии старта футбольной Лиги чемпионов.
Орлов заявил, что ему тревожно за «Зенит» в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«Тревожно ли за «Зенит» в ЛЧ? Да. Команда уступила «Динамо», не слишком убедительно смотрелась в матчах с Тулой и «Уралом». Ясно, что сейчас игроки находятся не в лучших кондициях. Ключевые футболисты явно не показывают своего максимума. Дзюба, Азмун... Да, Артём забил в Екатеринбурге. Но с таким движением и мобильностью в Лиге чемпионов придётся тяжело. Надо как-то встрепенуться», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Тем не менее он считает, что тренерский штаб «Зенита» имеет план по выходу из текущего положения, но отметил, что потери Ярослава Ракицкого и Себастьяна Дриусси сказываются на команде. По его мнению, клубу нужны новички перед стартом турнира, а именно — центральный защитник и, конечно, хавбек, способный отдавать тонкие передачи.

«Радует, что Семак подтягивает молодых ребят — Кругового и Мостового. Но они же не могут пока тянуть команду наверх, делать разницу. Зачем экспериментировать в Лиге чемпионов? Туда надо приходить готовыми! Малком? Бразилец всё-таки встроен в командный футбол — надо же, чтобы все играли. Но в целом ситуация перед ЛЧ, конечно, тревожит. Есть надежда, что ребята смогут быстрее восстанавливаться, так как теперь наступил недельный цикл», — добавил Орлов.

После восьми туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 17 очками в активе. «Спартак» занимает второе место с таким же количеством очков, но красно-белые уступают по дополнительным показателям.

Ранее Орлов предположил, кто поборется с «Зенитом» за победу в РПЛ.

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