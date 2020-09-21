Орлов предположил, кто поборется с «Зенитом» за победу в РПЛ

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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу конкурентов петербургского «Зенита» в борьбе за золото Российской премьер-лиги (РПЛ).
Орлов предположил, кто поборется с «Зенитом» за победу в РПЛ
  • РИА Новости

«Армейцы поборются, это понятно. Да и не списывайте со счетов «Краснодар», который поймал атакующую игру. Сейчас сложно делать прогнозы, но «Зениту» точно легко не будет. Предстоит серьёзная борьба за золото», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, он отметил, что московский «Спартак» также находится на ходу.

После восьми туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 17 очками в активе. «Спартак» занимает второе место с таким же количеством очков, но красно-белые уступают по дополнительным показателям. ЦСКА (16) располагается на третьей позиции, а «Краснодар» (14) находится на пятой строчке.

Ранее Шамиль Газизов признался, что у «Спартака» есть «шероховатости» с финансовым фейр-плей.

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