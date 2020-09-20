Газизов признался, что у «Спартака» есть «шероховатости» с финансовым фейр-плей

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с финансовым фейр-плей в московском клубе.

«Информация про дыру в финансовом фейр-плей — это внутренняя кухня клуба. Давайте мы будем делать свою работу, а журналисты — делать свою. Есть шероховатости, но они не критические», — сказал Газизов после матча с «Рубином» (2:0).

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России вместе с «Зенитом», уступая петербуржцам лишь по дополнительным показателям.

Ранее Александр Кокорин заявил, что не знает, почему он не сыграл в матче с «Рубином».