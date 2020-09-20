Кокорин заявил, что не знает, почему не сыграл в матче с «Рубином»

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Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал свой невыход на поле в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
Кокорин заявил, что не знает, почему не сыграл в матче с «Рубином»
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«Почему не вышел, не знаю. Со здоровьем всё в порядке», — приводит слова Кокорина «Чемпионат».

«Спартак» на выезде обыграл «Рубин» со счётом 2:0.

Ранее Доменико Тедеско рассказал, за счёт чего «Спартак» обыграл «Рубин» в матче РПЛ.

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