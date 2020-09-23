Повторение провала «Динамо» или перспектива встречи с Моуринью: что ожидает «Ростов» в квалификации Лиги Европы

«Ростов» постарается не повторить ошибок московского «Динамо» и успешно начать выступление в Лиге Европы. 24 сентября в третьем раунде квалификационного турнира подопечные Валерия Карпина примут на своём поле «Маккаби» из Хайфы, который в последний раз добирался до групповой стадии еврокубков в 2014 году. Чего стоит опасаться южанам и кто может стать их соперником в плей-офф отбора — в материале RT.

Провал «Динамо»

Фиаско команды Кирилла Новикова не только сократило до двух количество возможных участников Лиги Европы от России, но и серьёзно накалило атмосферу вокруг «Ростова». Неудача второго российского клуба в квалификации турнира рискует вызвать волну негодования со стороны болельщиков и специалистов, что вполне может привести к серьёзным последствиям. Если в конце 2019 года провал в еврокубках многие посчитали несчастливой случайностью и воздержались от решительных действий, то теперь вполне могут рассудить иначе. Например, «жертвой» может стать тот же лимит на легионеров, который многие считают корнем проблем отечественного футбола.

На бумаге противостояние «Ростова» и «Маккаби» из Хайфы очень похоже на встречу «Динамо» с тбилисским «Локомотивом». Да, израильтяне заметно превосходят железнодорожников в опыте выступлений в еврокубках, но последний значимый датируется концом 2000-х — началом 2010-х. Тогда зелёные дважды занимали третье место на групповой стадии Лиги Европы, а также сумели проторить дорожку в основной раунд Лиги чемпионов. Правда, там подопечные Элиши Леви выступили не слишком удачно, проиграв «Баварии», «Ювентусу» и «Бордо» все шесть матчей с общим счётом 0:8.

За последние шесть лет «Маккаби» ни разу не доходил до группового раунда европейских турниров, ввиду чего его коэффициент в клубном рейтинге УЕФА заметно снизился. На данный момент он составляет всего 3,925 — шестой худший результат среди оставшихся команд. Для сравнения, у «Ростова» он равен 12,000, что позволило россиянам попасть в число сеяных при жеребьёвке. Однако тбилисский «Локомотив» на прошлой неделе доказал, что не стоит уделять этому слишком большое внимание. Перед матчем с «Динамо» он занимал последнее место по данному показателю, но всё равно смог преподнести сенсацию.

Экс-футболист «Реала» и американский голкипер

Если оценённый в €3,83 млн состав «Локомотива» заставил уважать себя, то футболистов «Маккаби» стоит всерьёз опасаться. В отличие от соотечественников «Ростов» (€45,15 млн) превосходит своих визави в стоимости всего в три, а не в 15 раз. При этом израильтяне располагают в обойме игроками, имеющими не только опыт выступления, но и побед в крупнейших европейских чемпионатах.

На общем фоне выделяется испанский полузащитник Хосе Родригес. С 2009 по 2012 год он играл за молодёжную команду «Реала», после чего успел попробовать свои силы в «Депортиво», «Малаге», «Майнце» и «Галатасарае». В основе мадридцев он отыграл три тайма в Кубке Короля, но всё равно имеет право считаться его обладателем. При этом его вклад в победу турецкого коллектива в Кубке и Суперкубке страны является более весомым.

Наравне с Родригесом стоит отметить австралийского нападающего украинского происхождения Никиту Рукавицу. Футболист родился в Николаеве в 1987 году, после чего с переменным успехом выступал в Нидерландах и Германии. Самый удачный период пришёлся на 2010—2012 годы. В составе «Герты» форвард провёл 60 матчей, в которых набрал 23 очка (шесть голов + 17 результативных передач), а также заслужил вызов в национальную команду. На чемпионате мира в Южной Африке он дважды появлялся на поле, но сыграл всего 31 минуту суммарно.

Также нельзя обойти стороной бывшего хавбека «Куинз Парк Рейнджерс» Тьяронна Шери и экс-вингера «Норвича» и «Болтона» Яника Вилдсхута, но особого внимания достоин голкипер Джош Коэн. Американец большую часть карьеры провёл в United Soccer League — втором по уровню футбольном дивизионе США после MLS. Там он успешно защищал цвета «Сакраменто Репаблик» и даже претендовал на звание лучшего голкипера сезона, но в 2019 году решился на переезд в Израиль.

Проблемы с результативностью и скомканная подготовка

Несомненно, подобный подбор футболистов сложно назвать звёздным, вследствие чего «Ростов» всё равно считается фаворитом. В отличие от «Динамо», подопечные Валерия Карпина сыграют дома, что тоже обещает стать хоть небольшим, но подспорьем. Однако их физическое состояние вряд ли можно будет назвать идеальным, а одной из причин тому станет отменённая встреча с «Ротором».

В составе дебютанта РПЛ была зафиксирована вспышка коронавируса, в результате чего матч восьмого тура был отменён. «Ростову» была присуждена победа со счётом 3:0, что позволило им разделить пятое место в таблице с «Краснодаром» и «Динамо», но подготовка к игре с «Маккаби» была скомкана. Карпин отмечал, что ему придётся изменить тренировочный план, чтобы подвести футболистов к надлежащей форме. С другой стороны, жёлто-синие получили дополнительные дни отдыха, которые могут иметь ключевое значение в такой период. Из-за пандемии коронавируса многие национальные чемпионаты стартовали позже положенного и теперь обязаны навёрстывать упущенное.

При этом встреча с «Ротором» могла иметь для «Ростова» важное значение не только в плане поддержания оптимальной формы, но и психологии. В последний раз подопечные Карпина выигрывали в конце августа, после чего сначала потеряли очки в противостоянии с «Краснодаром», а затем не смогли взять верх над «Локомотивом». В матче с волгоградцами они могли бы не только взять три очка, но и подправить статистику. До настоящего момента ростовчане ни разу не забивали больше одного мяча за 90 минут в нынешнем сезоне.

Что касается выступлений в отборе еврокубков, то опыт «Ростова» нельзя назвать однозначно положительным. В сезоне-2014/15 подопечные Миодрага Божовича стартовали с раунда плей-офф на правах обладателей Кубка России, но потерпели неудачу. На их пути встал турецкий «Трабзонспор». Как итог — поражение со счётом 0:2 в гостях и нулевая ничья дома.

Однако уже два год спустя ростовчане под руководством Курбана Бердыева выдали самое успешное выступление в еврокубках в истории клуба. Они без проблем преодолели отбор Лиги чемпионов, после чего обошли ПСВ и заняли третье место в группе D. Выше расположились лишь «Атлетико» и «Бавария».

Весной «Ростов» отправился в Лигу Европы и дошёл до 1/8 финала, где уступил только будущему победителю в лице «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что в финале подопечные Жозе Моуринью сыграли с «Аяксом», которому подопечные Курбана Бердыева и преградили путь в главный клубный турнир Старого Света.

Повторная встреча с Моуринью и нестабильность «Тоттенхэма»

В случае успеха в игре с «Маккаби» «Ростов» вновь может ожидать встреча с португальским специалистом. Триумфатор российско-израильского противостояния сразится за попадание в групповой турнир с победителем пары «Тоттенхэм» — «Шкендия». Несмотря на все сложности на старте сезона, англичане считаются явными фаворитами и с большой долей вероятности пройдут македонцев. В этом случае у ростовчан будет отличный шанс отомстить «Особенному» за поражение в 1/8 финала Лиги Европы.

Безусловно, «Тоттенхэм» по-прежнему остаётся очень сильным коллективом, костяк которого составляют люди с опытом выступления в финале Лиги чемпионов. Однако похвастаться стабильностью лондонцы не могут. Команда может крайне беззубо выступить в матче с «Эвертоном», после чего разразиться пятью голами во встрече с «Саутгемптоном». Кроме того, лондонцы очень зависимы от своих лидеров. Если у кого-то из пары Гарри Кейн — Сон Хын Мин не идёт игра, то у любого соперника есть шансы.

Это отлично продемонстрировал «Локомотив» из Пловдива, чуть было не обыгравший «Тоттенхэм» во втором раунде отбора. Болгарские футболисты заперлись на своей половине поля и не давали тому почувствовать уверенность, а в концовке дождались ошибки со стороны соперника и открыли счёт. Судьбу матча решил эпизод на 80-й минуте, когда хозяева получили пенальти в свои ворота и лишились двух футболистов. Лондонцы воспользовались таким подарком и сначала восстановили паритет, а потом и вырвали победу.

Но даже это вряд ли помешает команде Моуринью считаться фаворитом. Российские команды довольно неудачно выступают против английских, что неудивительно, учитывая разницу между лигами в плане обеспеченности и уровня футболистов. В 77 встречах отечественные коллективы одержали 19 побед, 22 раза сыграли вничью и 36 раз уступили. Последние успехи в противостоянии с родоначальниками футбола датированы 2014 годом. Тогда ЦСКА взял верх над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, а «Краснодар» оказался сильнее «Эвертона» в Лиге Европы.