Карпин заявил, что отмена матча РПЛ с «Ротором» не пойдёт на пользу «Ростову

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал отмену матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».

«С точки зрения подготовки, естественно, это не пойдёт в плюс. Всё подводилось к матчу, шла подготовка к этой игре. С точки зрения нагрузок придётся всё менять, такую нагрузку, как в игре, сложно дать игрокам. Будем более эффективно работать на тренировках», — приводит слова Карпина РИА Новости.

Матч «Ростов» — «Ротор» был запланирован на 19 сентября, но был отменён по решению управления Роспотребнадзора по Волгоградской области из-за ситуации с коронавирусом в команде.

Ранее сообщалось, что РФС присудил «Ротору» техническое поражение за неявку на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса.