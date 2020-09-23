Отбитый пенальти Сафонова и гол Кабеллы в пустые ворота: «Краснодар» одержал волевую победу над ПАОКом в квалификации ЛЧ

«Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Греческая команда в самом начале встречи заработала пенальти, но Матвей Сафонов отразил удар Димитриоса Пелькаса. Однако в середине первого тайма Пелькас вывел гостей вперёд. Подопечные Мурада Мусаева ответили на это точным ударом Виктора Классона с одиннадцатиметровой отметки и голом Реми Кабеллы в пустые ворота за 20 минут до финального свистка.

Дисквалификация Мартыновича и первый выход Берга с капитанской повязкой

Новый еврокубковый сезон начался для России крайне неудачно. Московское «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы сенсационно уступило грузинскому «Локомотиву» и завершило выступление на еврокубковой арене.

Следом стартовать в Лиге чемпионов предстояло «Краснодару». Южанам, как и год назад, пришлось встретиться в раунде плей-офф турнира с греческой командой. В 2019-м подопечные Мурада Мусаева не сумели навязать конкуренцию «Олимпиакосу», уступив с общим счётом 2:6.

Теперь же их ждало противостояние с клубом российского предпринимателя Ивана Саввиди ПАОК, который по итогам прошлого сезона чемпионата Греции занял второе место, опередив АЕК Массимо Карреры.

Любопытно, что ПАОК два года назад уже встречался с российской командой в ЛЧ. Тогда чёрно-белые в третьем квалификационном раунде оказались сильнее «Спартака» (3:2, 0:0) и в итоге завершили выступление в групповом этапе ЛЕ. Теперь у «Краснодара» появилась возможность отомстить оппоненту за красно-белых.

Правда, в первой игре с греческим коллективом Мусаев не смог рассчитывать сразу на нескольких лидеров. Помимо давно травмированных Ари и Дмитрия Стоцкого домашнюю встречу ЛЧ пропускал основной защитник команды Александры Мартынович. Белорус получил красную карточку в декабрьском матче Лиги Европы с «Хетафе», и дисквалификация распространилась на все еврокубковые турниры.

Мартыновича в основном составе ожидаемо заменил Егор Сорокин, составивший пару в центре обороны Кайо Фернандо. В остальном состав «Краснодара» полностью повторял состав на последний матч РПЛ с «Химками». При этом южан впервые вывел на игру с капитанской повязкой опытный форвард Маркус Берг. В этой роли он заменил как раз Мартыновича.

Пенальти после просмотра VAR и удачное падение Кабеллы в чужой штрафной

Матч начался для хозяев крайне неудачно. Уже на седьмой минуте французский судья Клеман Турпен назначил пенальти в ворота «Краснодара». После удара из-за пределов штрафной мяч попал в руку Кайо, и арбитр сначала не заметил нарушения правил, однако, посмотрев повтор, Турпен указал на «точку».

В непростой момент удивительное хладнокровие проявил молодой Матвей Сафонов. В ожидании удара капитана ПАОК Димитриоса Пелькаса вратарь не стал гадать и падать в угол, а остался на месте. В результате мяч прилетел прямо ему в руки. Так 21-летний голкипер отразил четвёртый пенальти в карьере и первый — в еврокубках.

Избежав худшего исхода, футболисты «Краснодара» получили мощный заряд положительных эмоций и постепенно забрали мяч под свой контроль. Уже на 14-й минуте ворвавшийся в чужую штрафную Сергей Петров после тонкой передачи Кристофера Ольссона пробил в дальний угол, но не попал в створ.

В целом южане чаще атаковали правым флангом, где расположился Вандерсон. Сюда же регулярно смещался Реми Кабелла. Но порой у хозяев проходили интересные многоходовые розыгрыши и через центр. Например, в середине тайма Классон совсем немного не добрался до мяча, сыграв в стеночку с Бергом.

К сожалению, преимущество российской команды не воплотилось в забитый мяч, а вот ПАОК открыл счёт, реализовав один из редких моментов. Петров на правом фланге обороны не уследил за Андрия Живковичем и не сумел перехватить разрезающую передачу на серба.

В свою очередь, полузащитник выполнил идеальный прострел на Пелькаса, который с пары метров отправил мяч в сетку и реабилитировался за нереализованный пенальти. Потерявший соперника Сорокин пытался сигнализировать об офсайде, но было очевидно, что грек забивал из правильного положения.

Зато в конце первого тайма Турпен принял ключевое решение в пользу «Краснодара». Димитрис Яннулис в собственной штрафной неаккуратно подкатился под Кабеллу, а тот упал. Французский судья без промедления указал на «точку». Классон, в отличие от Пелькаса, пенальти реализовал уверенно. Швед аккуратно подсёк мяч над прыгнувшим в угол Живко Живковичем.

Упущенный шанс ПАОКа и реализованный момент «Краснодара»

Во втором тайме «Краснодар» продолжил владеть минимальным преимуществом. В целом мяч после перерыва находился у команды 55 % игрового времени. Однако проникнуть в чужую штрафную хозяевам удавалось нечасто.

Футболисты ПАОКа действовали максимально плотно и практически не оставляли пространства между линиями. Берг же и вовсе совершал минимальное количество касаний. Поэтому южанам, как и в первой половине встрече, зачастую приходилось атаковать через правый фланг.

Тем не менее на 54-й минуте редкая передача на Берга в чужую штрафную едва не закончилась назначением пенальти. Маркус упал после контакта с защитником, но Турпен нарушения правил не зафиксировал.

Промолчал судейский свисток и после спорного эпизода с участием Петрова. Защитник ворвался в чужую штрафную и оказался на газоне. Рукой за футболку Сергея зацепил оппонент, но рефери из Франции решил, что и это — не повод для назначения пенальти.

За минуту того Вандерсон едва не вывел «Краснодар» вперёд. Бразилец из правого угла штрафной закрутил мяч в дальнюю девятку, но Живкович в красивом прыжке перевёл снаряд в сторону.

А вскоре опаснейший момент создал уже ПАОК. Омар Эль-Каддури после передачи из пределов штрафной в касание бил в дальний угол, но попал в перекладину. С добиванием от Хосе Анхеля Креспо справился Сафонов.

В этот момент показалось, что силы начинают покидать хозяев, но едва ли не в ответной атаке они вышли вперёд. Петров вырезал идеальную передачу в штрафную на ход Бергу. Маркус в касание перебросил Живковича, а Кабелла отправил мяч в пустые ворота.

Забив, футболисты «Краснодара» отошли в оборону, а Мусаев укрепил опорную зону, вместо автора гола Кабелла бросив в бой Даниила Уткина. А вскоре ему пришлось делать вынужденную замену. Уставший Вандерсон покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него в игру вступил Магомед-Шапи Сулейманов.

Сил на то, чтобы устроить финальный штурм ворот Сафонова, у ПАОК не осталось. Однако забитый в России мяч оставляет греческой команде неплохие шансы на итоговый успех. Таким образом судьба путёвки в групповой этап ЛЧ решится через неделю в Салониках.