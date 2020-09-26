Палка о двух концах: почему вылет «Ростова» и «Динамо» из Лиги Европы не является крахом российского футбола

Сенсационные поражения «Ростова» и «Динамо» в квалификационных раундах Лиги Европы заставили экспертов и болельщиков заговорить о кризисе российского футбола. Но вылету представителей РПЛ есть несколько разумных объяснений, начиная с формата противостояний и физической усталости футболистов после пандемии COVID-19 и заканчивая отсутствием тренерских идей и новым лимитом на легионеров. При этом страна осенью впервые в истории может быть представлена тремя клубами на групповом этапе Лиги чемпионов.

Тяжёлый календарь и непростой формат квалификации

Новый еврокубковый сезон стартовал для России крайне неудачно. В Лиге чемпионов и Лиге Европы не начался даже групповой этап, а страна уже лишилась двух представителей. «Динамо» сенсационно уступило на выезде тбилисскому «Локомотиву», а «Ростов» — израильскому «Маккаби» из Хайфы. Такие результаты дали повод болельщикам и экспертам начать рассуждать о грядущем кризисе отечественного футбола.

Однако при ближайшем рассмотрении всё выглядит не столь безнадёжно. Во-первых, Россия практически каждый год теряет команды на ранних отборочных стадиях еврокубков. Например, в прошлом сезоне дебютировавший в Лиге Европы тульский «Арсенал» остановил первый же соперник — азербайджанский «Нефтчи», а «Спартак» не смог добраться до группового этапа турнира, уступив «Браге».

В 2018-м в шаге от попадания в групповой раунд ЛЕ завершила свои выступления на международной арене «Уфа». Годом ранее потерпел поражение в квалификационном раунде «Краснодар». А 2014-м неудача разом постигла «Локомотив» и «Ростов», которые уступили в двухматчевых противостояниях «Аполлону» и «Трабзонспору».

Текущий сезон, несмотря на провальное начало, ещё может сложиться для страны удачно. Россия имеет шанс впервые в истории быть представлена тремя командами на групповом этапе Лиги чемпионов. «Зенит» и «Локомотив» отобрались туда напрямую, а «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф отбора главного еврокубка обыграл ПАОК — 2:1.

Успешное выступление отечественных команд в ЛЧ наверняка заставит болельщиков забыть о поражениях «Динамо» и «Ростова». Да и ЦСКА, который может оказаться единственным представителем страны на групповой стадии ЛЕ, при жеребьёвке попадёт в первую корзину, а значит, получит удобных соперников и шанс заработать максимально возможное количество очков.

При этом квалификация еврокубков в нынешнем сезоне заметно отличается от прежних. С самых ранних отборочных раундов в борьбу вступили такие сильные команды, как «Тоттенхэм», «Милан», «Гранада», «Вольфсбург». Все они испытали проблемы в противостоянии с уступающими в классе соперниками. Например, лондонцы вплоть до 80-й минуты уступали болгарскому «Локомотиву», а в следующем раунде позволили македонской «Шкендии» долгое время удерживать ничейный результат. В свою очередь, «Милан» пропустил первым в игре с норвежским «Будё-Глимт» и добился лишь минимального преимущества (3:2).

Дополнительной непредсказуемости встречам придал одноматчевый формат противостояний в квалификации, а также отсутствие зрителей на трибунах. Подобные условия уравнивают шансы команд, а уступающие в классе коллективы получают шанс совершить сенсацию. Так, «КИ Клаксвик», представляющий Фарерские острова, пробился в плей-офф квалификации ЛЕ. «Селтик» с трудом прошёл скромную «Ригу», забив победный мяч на 90-й минуте. А французский «Реймс» в серии пенальти уступил венгерскому «Фехервару».

В какой-то степени жертвами нового формата стали и «Ростов» с «Динамо». Очевидно, что российские команды имели бы неплохой шанс на итоговый успех, будь у них возможность исправить положение в ответных встречах.

При этом отечественные коллективы оказались в заведомо невыгодных условиях по сравнению с соперниками. С момента возобновления прошлого сезона они успели провести по 16 матчей в национальном первенстве с минимальной паузой между сезонами.

«Маккаби» из Хайфы, в свою очередь, сыграл 12 встреч и получил передышку почти в два месяца (с 7 июля по 30 августа). «Ростов» же мало того, что регулярно выходил на поле, так ещё и вынужден был на две недели сесть на карантин из-за вспышки коронавируса. И в матче с «Маккаби» худшее физическое состояние команды бросалось в глаза. К слову, не хватало сил на концовку встречи с ПАОК и «Краснодару».

Закономерное падение и провал в начале 2000-х

Тем не менее даже нынешние локальные неудачи не должны настраивать на пессимистичный лад. Все страны, не относящиеся к элите (в которую входят Испания, Англия, Германия, Италия, Франция), при увеличении количества квот в еврокубках со временем теряют позиции в таблице коэффициентов УЕФА из-за недостатка сильных клубов и неспособности защитить набранные ранее очки.

Показателен пример Португалии, которая вслед за взлётом на пятую позицию опустилась на седьмую. Помимо «Порту», «Бенфики», «Спортинга» и «Браги» никто не способен достойно представить страну на международной арене.

Россия же располагает достаточным количеством сильных команд. Так, по итогам прошлого сезона в еврокубки не попал «Спартак», который после восьми туров в нынешнем розыгрыше чемпионата страны делит лидерство в турнирной таблице РПЛ с «Зенитом». Лишь на внутренней арене выступает и «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого, который на старте сезона обыграл то же «Динамо».

Говорить о том, что отечественный футбол опустился на дно, преждевременно ещё и потому, что в начале нулевых Россия оказывалась в таблице коэффициентов УЕФА намного ниже. Тогда в серьёзный кризис угодил «Спартак», а ЦСКА с «Локомотивом» и «Зенитом» ещё не набрали мощи.

В результате по итогам сезона-2003/04 Премьер-лига оказалась на 21-м месте. На протяжении двух лет Россия имела право выставлять в ЛЧ лишь одну команду, да и то она начинала свой путь в главном еврокубке со второго квалификационного раунда.

Апофеозом падения стал 2005-й. Тогда групповой этап ЛЧ прошёл вовсе без российских представителей, поскольку «Локомотив» уступил австрийскому «Рапиду» в третьем квалификационном раунде. Но вслед за глубоким падением последовал взлёт с двумя победами в Кубке УЕФА и триумфом в Суперкубке УЕФА.

Кризис тренерских идей и губительный лимит на легионеров

Однако поражения «Ростова» с «Динамо» вынудили начать поиск и более глобальных причин неудач. Одна из них — кризис идей у российских тренеров. Под руководством отечественных специалистов клубы давно не добивались серьёзных успехов в еврокубках.

Например, в прошлом сезоне в весеннюю стадию ЛЧ и ЛЕ не пробилась ни одна команда. Все их возглавляли тренеры с постсоветского пространства: Сергей Семак («Зенит»), Юрий Сёмин («Локомотив»), Мурад Мусаев («Краснодар»), Олег Кононов («Спартак»), Виктор Гончаренко (ЦСКА) и Игорь Черевченко («Арсенал»).

В текущем сезоне с коллективами, представляющими страну в Европе, также работают россияне, за исключением Гончаренко и Марко Николича. Но «Ростов» под руководством одного из самых перспективных специалистов России Валерия Карпина вчистую уступил «Маккаби». Противостоял ему Барак Бахар, который к 41 году трижды стал чемпионом Израиля. В активе 51-летнего Карпина — ноль трофеев.

Меньше вопросов возникает к рулевому «Динамо» Кириллу Новикову, который в 39 лет дебютировал в еврокубках. Однако сенсационное поражение от «Локомотива» стало во многом тренерским, поскольку молодой специалист так и не решил, как взломать оборону команды, чья стоимость в 15 раз ниже стоимости футболистов бело-голубых (€3,83 млн против €59,48).

В последние годы российскому футболу не хватает не только сильных тренеров, но и свежих идей. Отечественные команды зачастую в еврокубках делают ставку на оборону и добиваются успеха лишь благодаря такой тактике, хотя первым номером не стесняются действовать даже команды, представляющие средние европейские чемпионаты.

В этом плане РПЛ может помочь приезд качественных иностранных специалистов. Именно они зачастую не только помогали российскому футболу прогрессировать, но и передавали бесценный опыт молодым отечественным коллегам. Так, Сергей Семак дважды привёл «Зенит» к чемпионству, пройдя школу Гуса Хиддинка, Лучано Спаллетти и Андре-Виллаша Боаша.

Негативно влияет на выступление российских команд в еврокубках и лимит на легионеров, который заранее ставит их в неравное положение с соперниками. Семак открыто назвал действующие ограничения «злом» и заявил, что они «не помогают развиваться нашему футболу».

К слову, первых серьёзных успехов в еврокубках в 2000-е российские клубы добились при практически полном отсутствии лимита. В 2005-м ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА, а в составе команды выступало немало молодых россиян (братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков).

В 2008-м, когда «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, в матчах Премьер-лиги разрешалось выпускать на поле семерых иностранцев. При этом их количество в заявке никак не ограничивалось. А вот с ужесточением лимита (не более шести легионеров в составе) Россия провела два не самых сильных сезона в еврокубках (9,750 очков в сезоне-2008/09 и 6,166 — в сезоне-2009/10), хотя ЦСКА в 2010-м вышел в четвертьфинал ЛЧ.

В 2012-м ограничения снова смягчили, и российские клубы провели ряд сильных сезонов. В частности, в 2013-м до 1/8 финала ЛЕ добрались три команды. Спустя год в весеннюю часть еврокубков также вышли три отечественных коллектива, как и в 2016-м. А в 2017-м России удалось подняться на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Последние же два неудачных сезона пришлись на старый вариант лимита (6+5). Начиная с текущего розыгрыша первенства страны его ужесточили ещё больше. Теперь на поле в матчах РПЛ одновременно могут выходить восемь легионеров, но больше в заявке их быть не может.