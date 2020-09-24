«Тоттенхэм» победил «Шкендию» и вышел в плей-офф квалификации ЛЕ
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Встреча, прошедшая в Скопье, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Тоттенхэм» забил первым. Уже на 5-й минуте отличился Эрик Ламела.
«Шкендия» ответила голом Валмира Нафиу, забившего на 55-й минуте.
Победу «Тоттенхэму» принесли голы Сона Хын Мина и Гарри Кейна, отличившихся на 70-й и 79-й минутах соответственно.
Таким образом, шпоры вышли в плей-офф квалификации, где за путёвку в групповой этап основной стадии Лиги Европы поборются с израильским «Маккаби» из Хайфы.
Ранее сообщалось, что «Ростов» проиграл «Маккаби» в матче квалификации Лиги Европы.