«Тоттенхэм» победил «Шкендию» и вышел в плей-офф квалификации ЛЕ

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над македонской «Шкендией» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Скопье, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Тоттенхэм» забил первым. Уже на 5-й минуте отличился Эрик Ламела.

«Шкендия» ответила голом Валмира Нафиу, забившего на 55-й минуте.

Победу «Тоттенхэму» принесли голы Сона Хын Мина и Гарри Кейна, отличившихся на 70-й и 79-й минутах соответственно.

Таким образом, шпоры вышли в плей-офф квалификации, где за путёвку в групповой этап основной стадии Лиги Европы поборются с израильским «Маккаби» из Хайфы.

Ранее сообщалось, что «Ростов» проиграл «Маккаби» в матче квалификации Лиги Европы.