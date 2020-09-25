Тяжёлые победы «Тоттенхэма» и «Милана» и вылет двух украинских команд: чем запомнился третий раунд отбора Лиги Европы

«Тоттенхэм» на выезде одержал непростую победу над македонской «Шкендией» — 3:1. Норвежский «Будё-Глимт» с российским вратарём Никитой Хайкиным в составе навязал борьбу «Милану», но уступил — 2:3. Украина лишилась двух своих представителей, «Десны» и «Колоса». А «КИ Клаксвик», представляющий Фарерские острова, забил шесть мячей в ворота тбилисского «Динамо». RT рассказывает о главных событиях третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Непростой выезд в Македонию для Моуринью и игра Хайкина на «Сан-Сиро»

Российские болельщики с огромным интересом ждали противостояния «Ростова» с «Тоттенхэмом» в раунде плей-офф Лиги Европы, однако состояться ему не суждено, поскольку жёлто-синие дома сенсационно уступили «Маккаби» из Хайфы.

Но и английская команда с огромным трудом прошла на выезде скромную македонскую «Шкендию». Впрочем, подопечные Жозе Моуринью и на предыдущей стадии испытали серьёзные проблемы в противостоянии с болгарским «Локомотивом» и прошли дальше лишь благодаря голам Гарри Кейна и Тангая Н’Домбеле в концовке.

В Скопье счёт уже на пятой минуте открыл Эрик Ламела. Однако после перерыва гости расслабились и позволили уступающему в классе сопернику восстановить статус-кво на табло. Красивым дальним ударом отметился Вальмир Нафиу.

Чтобы вырвать победу, Моуринью пришлось выпускать на поле Кейна, Джовани Ло Чельсо и Лукаса Моуру. В результате английский нападающий в концовке поставил точку в матче — 3:1. А решающий мяч на свой счёт записал Сон Хын Мин, оформивший покер в недавнем матче АПЛ с «Саутгемптоном».

А «Милан», оставшийся без Златана Ибрагимовича, у которого диагностировали коронавирус, принимал норвежский «Будё-Глимт» с российским вратарём Никитой Хайкиным в составе. Экс-голкипер «Кубани» и «Мордовии» в итоге появился на поле стадиона «Сан-Сиро» с первых минут.

Гости же стремились ни в чём не уступать сопернику и открыли счёт уже на 15-й минуте. Каспер Юнкер замкнул прострел с левого фланга. Хозяева отыгрались в ответной атаке. Хакан Чалханогу отметился красивым дальним ударом. А по истечении получаса игры ворота Хайкина с близкой дистанции поразил 18-летний Лоренцо Коломбо, проводивший лишь третий матч за «Милан». Данный гол стал для него дебютным во взрослой карьере.

Наконец, в начале второго тайма дубль после подачи углового оформил Чалханоглу. Но футболисты «Будё-Глимт» не сдались и спустя пять минут сократили отставание в счёте до минимума благодаря красивому дальнему выстрелу Йенса Хёуге. Но на то, чтобы отыграться, сил у команды Хайкина уже не хватило.

Главной же неожиданностью игрового дня стало поражение французского «Реймса» от венгерского «Фехервара». Команда, представляющая один из сильнейших чемпионатов Европы, в основное время так и не сумела поразить ворота соперника, а в конце овертайма осталась в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил Томас Фоке. В результате судьба противостояния решилась в серии пенальти, в которой сильнее оказался коллектив из Венгрии.

Победная поступь Португалии и вылет двух сербских команд

Также лишь в серии одиннадцатиметровых определился победитель матча между турецким «Бешикташем» и португальским «Риу Аве». Стамбульцы повели уже на 15-й минуте после гола Гювена Ялчина. Гостям удалось отыграться лишь в самой концовке. В послематчевой «лотерее» же они реализовали все четыре свои попытки, тогда как соперник — ни одной.

Пробился в раунд плей-офф и лиссабонский «Спортинг», с минимальным счётом одолевший шотландский «Абердин». Таким образом, Португалия, занимающая шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, пока не потеряла ни одного представителя в еврокубках, в то время как Россия — двух. Разрыв между странами уже практически достиг пяти очков.

Не слишком удачно игровой день сложился и для Сербии, ведь вылетели из еврокубков «Партизан» с «Войводиной». В предыдущем раунде команда, в которой выступает хорошо известный российским болельщикам полузащитник Бибрас Натхо, в дополнительное время с минимальным счётом обыграла «Сфынтул Георге». На этот раз белградцы доигрались до овертайма в матче с бельгийским «Шарлеруа», но потерпели поражение — 1:2.

«Войводина» также встретилась с оппонентом из Бельгии — «Стандардом» и тоже потерпела поражение в дополнительное время с аналогичным счётом — 1:2. Победный мяч на 91-й минуте забил Селим Амалла.

Наконец, нельзя не отметить серьёзные кадровые проблемы, с которыми перед матчем с чешским «Слованом» столкнулся «Стяуа». За день до матча румынский коллектив остался с девятью полевыми игроками и тремя вратарями из-за вспышки коронавируса. Клубу пришлось экстренно подписывать контракты с двумя опытными футболистами, а также подтягивать в состав молодёжь.

В результате «Стяуа» всё же потерпел поражение, пропустив два безответных мяча после перерыва. При этом 70 минут коллективу из Румынии пришлось играть в меньшинстве после удаления 20-летнего Стефана Цана.

Шесть пропущенных мячей «Динамо» и ноль ударов «Локомотива»

В целом неудачным получился игровой день и для команд с постсоветского пространства. В раунд плей-офф удалось пробиться лишь «Арарату-Армении» и «Флоре». Чемпион Армении с минимальным счётом обыграл дома словенский «Целе». Единственный мяч на 111-й минуте забил украинский защитник Сергей Вакуленко, который отметился решающим голом в овертайме и в матче предыдущей стадии с люксембургской «Фолой» (4:3).

«Флора» же в серии пенальти обыграла мальтийскую «Флориану». При этом с игры за 120 минут оппонентам отличиться так и не удалось. Таким образом, команда из Эстонии впервые за семь лет пробилась в раунд плей-офф ЛЕ, где сыграет с загребским «Динамо».

Остальных представителей постсоветского пространства ждали неудачи. Наиболее болезненное поражение потерпел чемпион Грузии «Динамо». Тбилисцы считались явным фаворитом противостояния с полулюбительским «КИ Клаксвиком», но умудрились потерпеть разгромное поражение — 1:6. Успех «КИ Клаксвик» является по-настоящему историческим, ведь команда, представляющая Фарерские острова, впервые пробилась так далеко в еврокубках.

А вот тбилисский «Локомотив», на предыдущей стадии выбивший из борьбы московское «Динамо», куда более достойно выглядел в гостевом матче с испанской «Гранадой». Мало того, открыть счёт хозяева смогли лишь в начале второго тайма. А точку они поставили лишь в дополнительное время — 2:0. При этом железнодорожники за всю игру не нанесли ни одного удара.

Сразу двоих представителей в Лиге Европы лишилась и Украина. «Колос» из Ковалёвки в дополнительное время проиграл хорватской «Риеке» (0:2), а «Десна» из Чернигова с аналогичным счётом уступила немецкому «Вольфсбургу». Наконец, чемпион Молдавии «Шериф» в серии пенальти уступил ирландскому «Дандолку». Также завершили выступление в турнире литовская «Судува» с латышской «Ригой».