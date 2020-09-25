Спасение Нойера на 89-й минуте и победный гол Хави Мартинеса в овертайме: «Бавария» обыграла «Севилью» в Суперкубке УЕФА

«Бавария» одержала волевую победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Мюнхенцы пропустили с пенальти уже на 13-й минуте, но сумели сравнять счёт в середине первого тайма. Завоевать трофей подопечным Ханса-Дитера Флика помог гол вышедшего на замену Хави Мартинеса в овертайме. При этом «Севилья» незадолго до конца основного времени могла забить второй мяч, но Мануэль Нойер спас команду после удара Юссефа Эн-Несири.

20 тысяч болельщиков на трибунах и Дэвис на скамейке запасных

Матч за Суперкубок УЕФА состоялся в 2020 году непривычно поздно — в конце сентября. Причиной тому стала пандемия коронавируса, из-за которой еврокубки удалось доиграть лишь в августе.

Мало того, встреча в Будапеште вовсе находилась под угрозой срыва из-за участившихся случаев заболевания COVID-19. По этой причине с начала месяца был даже ограничен въезд в страну.

Однако УЕФА не только удалось организовать матч, но и провести его со зрителями. В руководстве европейского футбола изначально заявляли о желании собрать на трибунах «Пушкаш Арены» около 20 тыс. зрителей при общей вместимости в 67 тыс. При этом каждый клуб получил по 3 тыс. билетов для своих болельщиков.

В Венгрии данную инициативу одобрили далеко не все. Так, местный депутат Ильдико Борбели обвинил УЕФА в попытках «провести человеческий эксперимент».

Что касается самой игры, то действующий обладатель Лиги чемпионов «Бавария» в противостоянии с действующим обладателем Лиги Европы «Севильей» считалась явным фаворитом.

В преддверии поединка в Будапеште мюнхенцы ещё раз продемонстрировали свою мощь, разгромив в стартовом туре Бундеслиги «Шальке-04» со счётом — 8:0. А вот встреча «Севильи» с «Атлетико» была перенесена на январь.

Любопытно, что обе команды ранее не слишком удачно проводили матчи за Суперкубок УЕФА и завоевали данный трофей лишь по разу. При этом мюнхенцы терпели поражения трижды, а испанский коллектив — четырежды.

К очному матчу обе команды подошли практически без потерь. У «Баварии» под вопросом было участие в игре Давида Алабы, но в итоге он вышел на поле с первых минут. А вот травмированный Кингсли Коман в заявку не попал. Ханс-Дитер Флик же удивил болельщиков решением оставить на скамейке запасных Альфонсо Дэвиса. Вместо него на левом краю обороны появился Лукас Эрнандес.

У «Севильи» вышел на поле вернувшийся из «Барселоны» Иван Ракитич. В остальном состав практически полностью повторял ростер на финальный матч ЛЕ с «Интером». Разве что уехавшего в «Реал» Серхио Регилона заменил Жюль Кунде.

Пенальти на десятой минуте и мощный выстрел Горецки

Казалось, «Бавария» с первых минут пойдёт вперёд и буквально сметёт соперника с поля, как это происходило в последних матчах ЛЧ. Однако на деле «Севилья» начала игру активнее и сумела завладеть небольшой инициативой.

А уже на десятой минуте испанская команда вовсе заработала пенальти. Иван Ракитич в чужой штрафной готовился нанести удар буквально с линии вратарской после скидки партнёра, но его сбил с ног Давид Алаба.

Судья из Англии Энтони Тейлор сразу же указал на «точку», хотя футболисты «Баварии» пытались оспорить его решение. По их мнению, австриец в пределах правил сыграл корпусом.

Одиннадцатиметровый же уверенно реализовал Лукас Окампос. Аргентинец пробил в левый от себя угол, а Мануэль Нойер прыгнул в противоположный.

Пропустив, мюнхенцы ожидаемо забрали мяч под свой контроль, но «Севилья» оборонялась спокойно и без паники. На флангах подопечные Хулена Лопетеги не позволяли разбежаться Лерою Зане с Сержем Гнабри, а высокие мощные Диего Карлос с Серхио Эскудеро контролировали Роберта Левандовски.

Тем не менее моменты «Бавария» создавала. Например, в середине первого тайма Томас Мюллер с нескольких метров чудом не попал в дальний угол после передачи Левандовски от лицевой. А спустя десять минут поляк не реализовал выход один на один с Боно. С висящим на спине защитником форвард пробил марокканцу в руки. Наконец, Бенжамин Павар после передачи Мюллера из пределов штрафной немного не попал в дальний угол.

В конце концов, давление «Баварии» всё же воплотилось в красивый гол. После тонкой передачи Мюллера в штрафную по воздуху Левандовски идеально соориентировался в пространстве и выполнил скидку на Леона Горецку. В свою очередь полузащитник в касание без шансов для Боно пробил в ближний угол.

Правда, не успела «Севилья» развести мяч с центра поля, как отличилась вновь. Люк де Йонг убежал на рандеву с Нойером и переиграл его. Но спустя пару мгновений судья на линии зафиксировал очевидный офсайд.

Два отменённых гола и удачная замена от Флика

А сразу после перерыва Тейлор не засчитал уже гол «Баварии». Причём мяч получился очень красивым. После тонкой передачи партнёра Левандовски выполнил скидку на Мюллера, но тот не пожадничал и вернул снаряд поляку, которому осталось лишь пробить в дальний угол.

Однако судья после просмотра повтора отменил взятие ворот. На записи было отчётливо видно, что Левандовски в момент передачи на него находился в небольшом офсайде.

И это был не последний отменённый гол «Баварии» в этом тайме. Спустя десять минут новичок мюнхенцев Зане после очередного сейва Боно добил мяч в ворота, но Тейлор дал свисток. В центре внимания вновь оказался Левандовски. По мнению арбитра, он рукой придержал защитника за футболку, когда выполнял скидку на партнёра.

Забить чистый мяч до конца основного времени победитель Лиги чемпионов так и не сумел, хотя владел мячом 60 % игрового времени и нанёс восемь ударов, два из которых пришлись в створ.

Однако в целом «Севилья» действовала в обороне надёжно и самоотверженно. Футболисты команды дорабатывали до конца каждый эпизод и оставляли минимум пространства между линиями. С такой организованногой игрой в обороне «Бавария» не сталкивалась давно.

Мало того, на 87-й минуте подопечные Лопетеги имели великолепную возможность вырвать победу. Они убежали в контратаку после розыгрыша углового у собственных ворот. Свежий Юссеф Эн-Несири в результате вышел один на один с Нойером, но не сумел переиграть его.

Таким образом, матч перешёл в дополнительное время. И в самом его начале «Севилья» упустила ещё один отличный момент. Эн-Несири вновь вырвался на ударную позицию и пробил в ближний угол низом в противоход Нойеру. Но снаряд попал в ногу Мануэля, а от неё отлетел в штангу.

Наказание за такую расточительность просто не могло не состояться. На этот раз судьбу противостояния решила удачная замена Флика. В середине первого дополнительного тайма он выпустил на замену Хави Мартинеса и Дэвиса. А спустя буквально несколько минут испанец забил победный мяч.

Причём гол пришёл с углового, которого не должно было быть. В одном из игровых моментов мяч летел прямо в руки Боно, но Диего Карлос не услышал партнёра и выбил снаряд за лицевую.

В результате после подачи корнера всё тот же бразилец выиграл борьбу на втором этаже и вынес мяч из штрафной. Тут же последовал дальний удар, который Боно отразил не слишком уверенно — прямо на Мартинеса. Испанцу оставалось головой пробить точно в дальний угол.

Удивительно, что в 2013-м, когда «Бавария» завоевала первый Суперкубок УЕФА, Хави Мартинес также забил в дополнительное время. Причём он перевёл матч в серию пенальти на 121-й минуте.

Пропустив, футболисты «Севильи» рук не отпустили, но сил на второй дополнительный тайм им уже не хватило. Хотя как минимум один момент испанская команда имела. Серхио Эскудеро после подачи с правого фланга не попал в створ.

Однако в целом успех «Баварии» стал логичным итогом встречи. К победе в Кубке Германии, Бундеслиге и Лиге чемпионов мюнхенцы добавили викторию в Суперкубке УЕФА.