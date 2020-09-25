«Бавария» победила «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над испанской «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.

Встреча, прошедшая на «Пушкаш Арене» в Будапеште, завершилась со счётом 2:1 в пользу действующего победителя Лиги чемпионов.

«Севилья» забила первой. На 13-й минуте с пенальти отличился Лукас Окампос.

«Бавария» ответила голом Леона Горецки, забившего с передачи Роберта Левандовски на 34-й минуте. На 52-й минуте польский форвард вывел мюнхенцев вперёд, однако после проверки VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда у нападающего.

По итогам двух таймов основного времени команды не выявили сильнейшего.

В концовке первого экстра-тайма, на 104-й минуте, победный для «Баварии» мяч забил Хави Мартинес.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует сохранить возможность пяти замен в матчах еврокубков сезона-2020/21.