«Бавария» во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» во второй раз в своей истории завоевал Суперкубок УЕФА.

Победа над испанской «Севильей» в матче за Суперкубок 2020 года стала для немецкого коллектива всего второй в истории выступлений в турнире.

В прошлый раз «Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА в 2013 году, когда в качестве победителя Лиги чемпионов в серии пенальти взяла верх над лондонским «Челси».

Ещё трижды мюнхенцы проигрывали в решающих матчах — в 1975, 1976 и 2001 годах.

Ранее сообщалось, что «Бавария» победила «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА.