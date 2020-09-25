«Милан» обыграл «Будё-Глимт» в квалификации Лиги Европы

Итальянский «Милан» одержал победу над норвежским клубом «Будё-Глимт» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Милану» принесли голы Хакана Чалханоглу, оформившего дубль, и мяч Лоренцо Коломбо.

«Будё-Глимт» ответил голами Каспера Юнкера и Йенса Хауге.

Таким образом, «Милан» вышел в плей-офф квалификации, где за путёвку в групповой этап основной стадии Лиги Европы сыграет с португальским «Риу Аве», взявшим верх над турецким «Бешикташем» по пенальти — 1:1 (4:2).