«Армейцы стали сильнее и стабильнее»: Хохлов о московском дерби, развитии ЦСКА и кадровых проблемах «Локомотива»

ЦСКА в преддверии матча девятого тура РПЛ с «Локомотивом» стал сильнее и стабильнее, чем в начале сезона. Об этом заявил в интервью RT известный тренер Дмитрий Хохлов. Также специалист признался, что не видит ничего страшного в отсутствии голов у Фёдора Чалова, высказался о перспективах Антона Миранчука и предположил, как Марко Николич может нивелировать потерю двух основных опорных полузащитников.

«Не хочу гадать на кофейной гуще, что будет делать Гончаренко»

— ЦСКА выиграл в РПЛ три матча подряд. Армейцы стали сильнее, или это просто стечение обстоятельств?

— На мой взгляд, ЦСКА сейчас однозначно сильнее и стабильнее, чем в начале сезона. У любой команды случаются небольшие спады. Самое главное, как команда переживает такие моменты. Армейцам их удалось успешно преодолеть.

— В дерби ЦСКА со «Спартаком» предпочтительнее в первые 25 минут смотрелись красно-белые. Стоит ли и от «Локомотива» ждать активного начала?

— Это зависит от того, какую тактику выберут железнодорожники. Иногда команды действительно делают акцент на мощную игру в дебюте и быстрый гол. Пойдёт ли по этому пути «Локо», сказать не могу.

— В последних матчах важным игроком в составе ЦСКА стал Константин Марадишвили, который пропустит встречу с «Локо» из-за перебора жёлтых карточек. Насколько это большая потеря для армейцев?

— Говорить об отсутствии Марадишвили как о большой потере пока не стоит. Вот если бы матч пропускали Игорь Акинфеев, Никола Влашич или Марио Фернандес, это, действительно, серьёзно ослабило бы команду.

— Стоит ли в такой ситуации ждать появления на поле с первых минут опытного Алана Дзагоева, который недавно восстановился от травмы?

— В последнее время у Алана действительно было много повреждений. Чтобы выпускать его она поле, нужно знать, в каком состоянии он находится. Если Дзагоев не готов на 100%, мне кажется, включать его в стартовый состав не стоит. Появление Алана в опорной зоне? Игра на этой позиции предполагает большой объём беговой работы и единоборств, и на данный момент он вряд ли готов там действовать.

— ЦСКА в последних матчах пропустил лишь один мяч. Тем не менее команда по-прежнему допускает немало ошибок в обороне. Как решить эту проблему?

— Если нет возможности заменить тех игроков, которые принципиально не устраивают, значит, нужно продолжать тренировать их и пытаться минимизировать те ошибки, которые они допускают. Может быть, за счёт сыгранности. Либо можно глубже опустить опорного полузащитника.

— Настолько ли плох Виктор Васин, чтобы проигрывать конкуренцию 18-летнему Вадиму Карпову, который зачастую ошибается?

— Повторюсь, каждый тренер сам для себя решает, устраивает его тот или иной исполнитель или нет. Если он постоянно проваливается в центральной зоне, наверное, и правда здесь что-то не так.

— В первых матчах за ЦСКА ярко проявил себя новичок команды Чидера Эджуке. В дерби он появится на острие нападения или составит дуэт с Фёдором Чаловым?

— Всё зависит от тактической схемы, которую выберет Гончаренко. Можно выпустить и Чалова, или одновременно их обоих. Но я не хочу гадать на кофейной гуще, что будет делать главный тренер ЦСКА. На данный момент красно-синие играют в одного нападающего. И сейчас основной форвард команды — Чалов.

— Почему Фёдор перестал забивать?

— Не вижу в этом проблемы. Во всём мире есть, может быть, всего пять человек, которые стабильно забивают. У остальных случаются как голевые серии, так и спады. Порой форварды могут отличаться постоянно, но затем наступает период «засухи».

— Если сравнивать Фёдора с Чидерой, кто был бы эффективнее в матче с «Локомотивом»?

— Чалов.

— Какое вообще впечатление сложилось у вас об игре Эджуке по первым матчам за ЦСКА?

— Пока никакого. Нужно, чтобы футболист отыграл не два—три матча, а серию встреч. Выводы по Эджуке появились, наверное, только у тех болельщиков и экспертов, которые умеют делать их по одной игре.

— Можно ли сравнить Эджуке с Ахмедом Мусой?

— Прошло слишком мало времени, чтобы давать новичку ЦСКА какие-то оценки. И зачем его сравнивать с Мусой? А почему не с Денисом Черышевым или кем-то ещё? Повторюсь, должно пройти время.

«Рассуждать о чемпионских перспективах сейчас бессмысленно»

— Как вообще медленным защитникам красно-зелёных, которые зачастую теряют позицию, справляться со скоростной атакой армейцев?

— Считаю, в «Локомотиве» должны работать над тем, чтобы не предоставлять сопернику свободных зон. Также стоит опускаться гораздо ниже, чтобы не допускать больших разрывов между линиями.

— При этом матч с ЦСКА пропустят оба основных опорных полузащитника «Локомотива»: Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк...

— Значит, нужно играть ещё более контактно. Причём это касается не только центральных полузащитников. Крайние тоже должны встречать противников глубже.

— Можно предположить, что у «Локомотива» в опорной зоне появятся молодые Станислав Магкеев и Даниил Куликов. Способны ли они удержать Влашича?

— Влашич — футболист очень хорошего уровня. Против него всем тяжело действовать. Думаю, если бы играл Баринов, и ему бы пришлось нелегко. Хотя сдержать можно любого игрока. За счёт контактности, подстраховки друг друга и так далее. Нужно грамотно выстраивать свою игру, и всё получится.

— Есть ли смысл в персональной опеке лидера соперника в матчах подобного уровня?

— Персонально уже давным-давно никто не играет. Честно говоря, и не вспомню, когда такое видел в последний раз.

— После отъезда Алексея Миранчука в Италию у «Локомотива» появились серьёзные проблемы и в создании моментов. Считаете ли вы, что Антон Миранчук способен со временем заменить брата?

— Конечно, отъезд Алексея Миранчука является огромной потерей. Думаю, в сложившейся ситуации Антон будет пытаться взять на себя роль лидера, а в каких-то моментах — диспетчера. Посмотрим, как сложится, ведь в юности, как рассказывали, он считался даже перспективнее брата. Вот у Антона в матче с ЦСКА и появится возможность проявить себя лидером.

— В последних матчах «Локомотив» в основном строил атаки через фланги. Насколько это будет оправданно именно в игре с ЦСКА? Ведь Марио Фернандес будет активно мешать проявить себя тому же Миранчуку.

— Марио будет часто подключаться к атакам, и, если доставлять мяч в его зону ответственности, Фернандес может физически не успевать возвращаться. Это может быть эффективно. Другой вопрос, насколько быстро «Локомотив» сможет врываться в эти зоны и отправлять туда мяч.

— В последнем матче РПЛ с «Уфой» Николич выпустил в старте двух нападающих — Фёдора Смолова и Эдера, но португалец был не очень заметен. Не стоит ли сербскому тренеру сыграть в одного форварда, а Антона Миранчука переместить на позицию «десятки»?

— Это же не PlayStation, чтобы двигать игроков, куда мы захотим. У каждого футболиста есть конкретная позиция, на которой он привык действовать. Если Антону привычнее играть на фланге, ему лучше там и находиться. Конечно, вынужденно он может одну игру провести и в центре. Миранчук часто выходил на этой позиции, но чаще проявлял себя с краю или в полуфланге. Не знаю, даст ли его переход в центр нужный эффект.

— Есть смысл выпустить с первых минут вместо Эдера Виталия Лисаковича, который ярко смотрится, выходя на замену?

— Вероятно, да. Лисакович в любом случае наигрывается тренерами красно-зелёных, а недостаток Эдера вы назвали — слабая реализация. Не исключено, что пришло время дать шанс другому футболисту. Если честно, мне откровенно непонятно, почему португалец получает столько игрового времени.

— На фоне проблем в атаке ходят слухи, что в ближайшее время «Локомотив» подпишет контракт с Марио Манджукичем. Насколько логично со стороны клуба приобретать 34-летнего форварда, учитывая, что руководство выступало за омоложение состава?

— Возможно, есть смысл заключить с ним контракт на год. Особенно, если у руководства не получается пригласить более молодого нападающего. Вообще я бы на возраст не смотрел. Возьмём Криштиану Роналду, которому тоже немало лет, но за ним по-прежнему стоит очередь из лучших клубов мира.

Другое дело, захочет ли Манджукич здесь играть, если он всё же приедет в Москву. Это самое важное. Да, есть примеры Андре Шюррле и Клаудио Маркизио, у которых не получилось в России, и сразу проводятся параллели. Но с молодыми разве такого не происходит? Тоже приезжают и валяют дурака. Так что в паспорт Манджукича я бы не заглядывал. Лучше выяснить, насколько сам футболист мотивирован выступать в России.

— Если ЦСКА победит «Локомотив», можно будет говорить о том, что команда Виктора Гончаренко способна побороться за чемпионство?

— Нет, абсолютно. Это будет шаг на пути к стабильности. Можно будет заявить о том, что они претендуют на борьбу за призовые места. Но впереди останется ещё 21 тур. Рассуждать о чемпионских перспективах того или иного клуба сейчас просто бессмысленно.