Футболист ЦСКА Обляков: не поверите, но я не сын Гончаренко

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков отреагировал на критику в адрес молодых футболистов команды, в том числе в адрес себя.

«Когда мы приходили в клуб, нас никто не знал. А мы хотели заявить о себе. Сейчас люди ждут ещё одного большого скачка, понимаю. Но так просто не бывает. Нас критикуют, но люди не видят все те моменты, которые замечает тренер», — цитирует Облякова Sport24.

По его мнению, болельщики не могут полностью понять футбольный мир, если происходит какой-то спад в игре, то это не значит, что футболист снизил требования к себе.

«Не поверите, но я не сын Гончаренко, ха-ха! Серьёзно, тренер же не враг себе. Он не будет ставить игрока в состав, если не доверяет ему. Поверьте, в ЦСКА у всех хорошие отношения с Гончаренко. Когда люди видят какую-то мою ошибку, сразу говорят: «Всё, Облякова надо посадить в запас». Но я всего лишь выполняю свою работу. Как и Гончаренко. Но я никакой не его любимчик», — добавил Обляков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА окажется в первой корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы.