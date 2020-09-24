Слухи о Манджукиче, интерес к Дракслеру и отказ Орье: как клубы РПЛ пытаются усилить составы в трансферное окно

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» Марио Манджукич в скором времени может пополнить состав «Локомотива». По информации СМИ, серебряному призёру ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии осталось согласовать срок контракта, после чего он сможет присоединиться к московской команде. Также железнодорожники рассматривают возможность приглашения Далера Кузяева, а «Зенит» ведёт переговоры о трансфере хавбека «Пари Сен-Жермен» Юлиана Дракслера. При этом «Спартак» продолжает поиски правого защитника после неудачной попытки приобрести Сержа Орье из «Тоттенхэма».

Подписание серебряного призёра ЧМ-2018

За последний год в «Локомотиве» стала особенно остро ощущаться нехватка качественных центральных нападающих. Наверняка главные надежды железнодорожников были связаны с двукратным обладателем звания лучшего бомбардира РПЛ Фёдором Смоловым, но бывший футболист «Краснодара» так и не смог адаптироваться к новым требованиям. В первой половине прошлого сезона он выступал не очень удачно и в 14 матчах записал себе в актив лишь три гола и три результативные передачи, после чего отправился в аренду в «Сельту». В его отсутствие единственным вариантом на позиции форварда стал Эдер, но и он не преуспел. В связи с этим ещё зимой Юрий Сёмин (на тот момент главный тренер команды) требовал приобрести камерунца Кристиана Бассогога, но руководство не пошло ему навстречу.

В итоге в заключительной части сезона роль лидера и бомбардира взял на себя Алексей Миранчук и даже привёл «Локомотив» к серебряным медалям. Но это лишь укрепило уверенность в необходимости покупки качественного форварда. Судя по всему, им должен стать Марио Манджукич. По информации известного инсайдера Нобеля Арустамяна, переговоры близятся к завершению и уже в скором времени хорват может быть представлен в качестве новичка красно-зелёных.

Если верить слухам, то приглашение Манджукича обойдётся недёшево. И это с учётом того, что он пополнит состав железнодорожников в статусе свободного агента. Сообщается, что зарплата серебряного призёра российского мундиаля составит €2,4 млн в год, а в качестве подписного бонуса будет выплачено €3 млн. На данный момент согласия не удалось достичь лишь в отношении срока действия контракта. Стороны могут либо сразу подписать договор на два года, либо оформить его по схеме «1 + 1».

Если брать за основу исключительно уровень футбольного мастерства, то Манджукич станет не только серьёзным усилением, но и одним из лидеров «Локомотива». За свою яркую карьеру он успел поиграть за «Ювентус», «Атлетико» и «Баварию», в составе которой стал победителем Лиги чемпионов. Вопросы вызывают лишь мотивация и физическая форма 34-летнего хорвата.

За последнее время в России уже успели погостить Клаудио Маркизио и Андре Шюррле, покупка которых стала настоящим провалом для «Зенита» и «Спартака» соответственно. В свете этого подписание хоть и прославленных, но возрастных легионеров начинает вызывать серьёзные опасения. Кроме того, в 2020 году Марио перешёл в катарский «Аль-Духаиль», но забил за него лишь один мяч в семи играх, а с марта и вовсе ни разу не выходил на поле.

Окончание скитаний Кузяева

Столичный «Локомотив» также рассматривается как одно из возможных мест продолжения карьеры Далера Кузяева. На днях появилась информация, что полузащитник достиг принципиальной договорённости с клубом и уже в ближайшее время может присоединиться к красно-зелёным. Косвенным подтверждением тому стало присутствие футболиста на матче молодёжных команд железнодорожников и «Рубина».

По окончании сезона-2019/20 у Кузяева истёк контракт с «Зенитом», он отказался подписывать новое соглашение и заявил о желании попробовать свои силы в Европе. Однако пока переговоры с клубами Старого Света ни к чему не привели. В услугах Далера были заинтересованы испанский «Алавес», английские «Уотфорд» и «Саутгемптон», а также французский «Ренн». Но достичь соглашения не удалось.

Сейчас упоминается лишь один европейский коллектив, в котором может продолжить карьеру Кузяев. Как сообщил известный журналист Сергей Егоров, полузащитник контактирует с шотландским «Рейнджерс» и ожидает ответа в пятницу.

По информации источников, также в услугах Кузяева были заинтересованы «Спартак» и «Зенит», но москвичи впоследствии решили отказаться от приглашения хавбека, а петербуржцы якобы не могут удовлетворить его запросы по зарплате. Судя по всему, это не является проблемой для «Локомотива», готового сделать Далера одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба. Как сообщает Metaratings, зарплата хавбека может составить €3 млн в год, а ещё €2—3 млн он получит в качестве подписного бонуса.

Центральный полузащитник для «Зенита»

Возможно, нежелание предлагать большой контракт Кузяеву основано на намерении действующего чемпиона России приобрести более атакующего исполнителя в центр полузащиты. Ранее уже сообщалось об интересе «Зенита» к хорватскому легионеру ЦСКА Николе Влашичу, а теперь отмечается, что в сферу интересов петербуржцев попал Юлиан Дракслер.

Последние три с половиной года чемпион мира провёл в составе «Пари Сен-Жермен», но так и не сумел стать игроком стартового состава. Дракслер проиграл конкуренцию Анхелю Ди Марии и, если судить по нынешнему состоянию аргентинца, не скоро сможет рассчитывать на попадание в основу. В связи с этим немец всерьёз рассматривает вариант отъезда в другой чемпионат, при этом не исключён вариант и с РПЛ.

По сообщениям источников, в услугах Дракслера уже выразили заинтересованность в «Зените» и «Краснодаре». При этом петербуржцы добились гораздо более значительного прогресса в переговорах. Судя по всему, трансфер Юлиана может обойтись им гораздо дешевле, чем приобретение того же Малкома. По информации Transfermarkt, в 2021 году у немца заканчивается контракт, поэтому сумма компенсации может оказаться ниже рыночной. На данный момент футболист оценивается в €24 млн.

Правый защитник для «Спартака»

Десятикратные чемпионы России отчаянно пытаются решить проблему с правым латералем. По информации источников, Николай Рассказов отказался продлевать контракт со «Спартаком», в связи с чем перестал попадать в основной состав. В его отсутствие на фланге выступает Роман Зобнин и делает это более чем успешно. Однако сам универсал хочет вернуться на более привычную для него позицию в центре полузащиты. Если верить слухам, это ему рекомендовал лично главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сам Тедеско тоже не прочь вернуть Зобнина в среднюю линию, но для этого «Спартаку» необходимо найти замену Рассказову, если тот отвергнет и новое предложение, которое клуб сделал на днях. Однако пока эти поиски не увенчались успехом. За последние несколько недель в прессе назывались имена нескольких правых защитников, но ни один из них пока так и не пополнил состав красно-белых.

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Одной из самых громких стала история с возможным трансфером Сержа Орье. Камерунец известен по выступлениям за «Пари Сен-Жермен», а последние три года отыграл в «Тоттенхэме». В прошлом сезоне он был основным на своей позиции и провёл 42 матча во всех турнирах, но не смог заслужить доверия Жозе Моуринью. Летом «шпоры» усилились Мэттом Доэрти, который и вытеснил коллегу из состава. Как сообщает Football Insider, сами лондонцы были готовы отпустить футболиста, но тот отказался переезжать в Москву.

Таким образом, Орье стал ещё одним правым защитником, по разным причинам не пополнившим состав «Спартака». Ранее москвичи не смогли договориться о трансфере Брандона Соппи из «Ренна» и Кенни Тете из «Лиона» (последний перебрался в «Фулхэм»). Следующим в списке Шамиля Газизова значатся Эльсеид Хюсай из «Наполи» и Томаш Тавареш из «Бенфики». Отмечается, что клуб уже начал переговоры.

Однако на этом интересы «Спартака» не ограничиваются. Ещё год назад много говорилось о необходимости покупки качественного опорного полузащитника, но тогда клубу не удалось договориться с потенциальными новичками. В частности с Адриеном Тамезом, на тот момент защищавшим цвета «Ниццы».

Тем не менее, красно-белые решили продолжить работу на французском рынке и нашли новую трансферную цель. Ей стал Абдулай Туре из «Нанта». Президент клуба Вильдемар Кита уже объявил, что команды действительно обсуждают трансфер. Сам игрок якобы готов сменить прописку, но «канарейки» намерены выручить за него более €10 млн.