Источник: защитник «Тоттенхэма» Орье отказал «Спартаку»

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Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье на захотел переходить в московский «Спартак».
Источник: защитник «Тоттенхэма» Орье отказал «Спартаку»
  • Reuters

Об этом сообщает Football Insider. По информации источника, руководство клуба и главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью были готовы отпустить игрока, однако он сам отказался от перспективы переезда в Россию.

Орье перешёл в «Тоттенхэм» в августе 2017 года из ПСЖ за €25 млн. В прошлом сезоне 27-летний ивуариец принял участие в 33 матчах Английской премьер-лиги, в которых стал автором одного забитого мяча и пяти результативных передач. Контракт игрока с клубом действителен до лета 2022 года. 

Ранее сообщалось, что футболист «Нанта» Туре попал в сферу интересов «Спартака».

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