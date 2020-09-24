Арустамян рассказал об интересе «Зенита» и «Краснодара» к футболисту ПСЖ Дракслеру

Спортивный журналист Нобель Арустамян заявил, что российские футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» проявляют интерес к полузащитнику французского ПСЖ Юлиану Дракслеру.

По словам инсайдера в его Telegram-канале, сине-бело-голубые продолжают поиски центрального полузащитника атакующего плана.

«Один из главных кандидатов на то, чтобы усилить «Зенит», — Юлиан Дракслер, чемпион мира 2014 года и финалист ЛЧ-2020. «Зенит» находится в тесном контакте с представителями игрока, ведутся активные переговоры. Сложности в условиях и деталях есть, но ясность, возможно, наступит в ближайшие дни», — написал Арустамян.

При этом журналист заявил, что к игроку проявляет интерес «Краснодар».

«Несколько недель назад Юлиана предлагали клубу Сергея Галицкого. «Краснодару» всё ещё интересен Дракслер, но сейчас намного дальше в переговорах продвинулся «Зенит», — подчеркнул Арустамян.

Ранее гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи об уходе Сутормина и Ерохина в аренду.