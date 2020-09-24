Арустамян рассказал об интересе «Зенита» и «Краснодара» к футболисту ПСЖ Дракслеру
- Reuters
По словам инсайдера в его Telegram-канале, сине-бело-голубые продолжают поиски центрального полузащитника атакующего плана.
«Один из главных кандидатов на то, чтобы усилить «Зенит», — Юлиан Дракслер, чемпион мира 2014 года и финалист ЛЧ-2020. «Зенит» находится в тесном контакте с представителями игрока, ведутся активные переговоры. Сложности в условиях и деталях есть, но ясность, возможно, наступит в ближайшие дни», — написал Арустамян.
При этом журналист заявил, что к игроку проявляет интерес «Краснодар».
«Несколько недель назад Юлиана предлагали клубу Сергея Галицкого. «Краснодару» всё ещё интересен Дракслер, но сейчас намного дальше в переговорах продвинулся «Зенит», — подчеркнул Арустамян.
Ранее гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи об уходе Сутормина и Ерохина в аренду.