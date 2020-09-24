Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи об уходе Сутормина и Ерохина в аренду

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев опроверг слухи о возможном уходе полузащитников команды Алексея Сутормина и Александра Ерохина в аренду.
Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи об уходе Сутормина и Ерохина в аренду
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Информация, что Сутормин и Ерохин уйдут в аренду? Такой вариант не рассматривается. Я же ещё раз говорю: нужно питаться не слухами, а информацией», — цитирует Медведева Sport24.

В прошлом сезоне Ерохин провёл 30 матчей и забил три мяча. Сутормин в том сезоне сыграл в 31 встрече, в которой он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что футболист МЮ Джесси Лингард входит в список интересов «Зенита».

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