Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи об уходе Сутормина и Ерохина в аренду

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев опроверг слухи о возможном уходе полузащитников команды Алексея Сутормина и Александра Ерохина в аренду.

«Информация, что Сутормин и Ерохин уйдут в аренду? Такой вариант не рассматривается. Я же ещё раз говорю: нужно питаться не слухами, а информацией», — цитирует Медведева Sport24.

В прошлом сезоне Ерохин провёл 30 матчей и забил три мяча. Сутормин в том сезоне сыграл в 31 встрече, в которой он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что футболист МЮ Джесси Лингард входит в список интересов «Зенита».