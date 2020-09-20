СМИ: Футболист МЮ Лингард входит в список интересов «Зенита»

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Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард входит в сферу интересов петербургского «Зенита».
СМИ: Футболист МЮ Лингард входит в список интересов «Зенита»
  • Reuters

Как сообщает ESPN, «Зенит» является одним из претендентов на 27-летнего англичанина, главным из которых считается лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

Отмечается, что сам Лингард хотел бы снова поработать с Жозе Моуринью, который ныне возглавляет «Тоттенхэм».

Лингард является воспитанником МЮ. В его активе 33 гола и 20 голевых передач в 2017 матчах за красных дьяволов. В разное время он на правах аренды играл за «Лестер Сити», «Бирмингем Сити», «Брайтон энд Хоув Альбинов» и «Дерби Каунти».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» объявил о возвращении Бэйла.

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