СМИ: Футболист МЮ Лингард входит в список интересов «Зенита»
- Reuters
Как сообщает ESPN, «Зенит» является одним из претендентов на 27-летнего англичанина, главным из которых считается лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
Отмечается, что сам Лингард хотел бы снова поработать с Жозе Моуринью, который ныне возглавляет «Тоттенхэм».
Лингард является воспитанником МЮ. В его активе 33 гола и 20 голевых передач в 2017 матчах за красных дьяволов. В разное время он на правах аренды играл за «Лестер Сити», «Бирмингем Сити», «Брайтон энд Хоув Альбинов» и «Дерби Каунти».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» объявил о возвращении Бэйла.