СМИ: «Ренн» отклонил предложение «Спартака» по Соппи
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Если верить L'Équipe, красно-белые обратились к коллегам с предметным предложением ещё на прошлой неделе. Однако в «Ренне» дали понять, что сами очень рассчитывают на 18-летнего футболиста.
Соппи является воспитанником клуба и вызывается в юношескую сборную Франции.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов назвал слухами информацию о переходе Зелимхана Бакаева в «Динамо».