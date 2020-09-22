СМИ: «Ренн» отклонил предложение «Спартака» по Соппи

Французский «Ренн» отказался отпускать в московский «Спартак» своего правого защитника Брандона Соппи.

Если верить L'Équipe, красно-белые обратились к коллегам с предметным предложением ещё на прошлой неделе. Однако в «Ренне» дали понять, что сами очень рассчитывают на 18-летнего футболиста.

Соппи является воспитанником клуба и вызывается в юношескую сборную Франции.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов назвал слухами информацию о переходе Зелимхана Бакаева в «Динамо».